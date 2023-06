Puratich destrozó al PJ Chubut: “Se tiene que jubilar el 80 por ciento, están para perder elecciones”

El actual subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Fabián Puratich, cargó duramente contra la conducción del Partido Justicialista que encabeza Carlos Linares.

Desde los estudios de AzM Radio, el exministro de Salud de la provincia dejó en claro que no está conforme con la conducción actual: “Del PJ se tiene que jubilar el ochenta por ciento. Es gente que está ahí para romper y para perder elecciones. Acá en la provincia hay gente que está enquistada en el PJ, que parece que lo quisiera destruir. Das Neves ganó y lo echaron del partido. Y nunca más ganaron una elección”.

El médico aprovechó la visita al programa “Pido la palabra” para alertar sobre lo que significaría para una derrota del peronismo en las próximas elecciones.

“Yo lo respeto mucho a Carlos Linares, pero siempre está tratando de romper. Es mucho más fácil romper que construir, pero pongámonos las pilas y empecemos a construir algo, porque después, cuando pasen las cosas, no va a haber vuelta atrás. Y si se pierde la provincia van a pasar veinte años para recuperarla”, advirtió.

Puratich tampoco dejó muchas dudas sobre lo que piensa en cuanto al rumbo que tomó Chubut Somos Todos.

“¿Qué pasó con el ChuSoTo? Cuando no tenés capacidad de conducción y te creés que por Twitter vas a tomar las decisiones, pasa esto. Ya está, ya no existe más. Lograron el objetivo. Máximo Pérez Catán logró el objetivo de destruir el ChuSoTo”, sentenció. Y realzó la figura de su fundador, Mario Das Neves: “Yo creo en el ChuSoTo y no voy a renegar nunca del dasnevismo. El ChuSoTo es dasnevismo. Digan lo que digan, Das Neves fue el último gran conductor político que tuvo la provincia del Chubut. Nosotros teníamos que respetar eso y Máximo se encargó de destruirlo. Y se lo dije cuando me ofrecieron ser el vicepresidente del partido”.

Al parecer, la relación que mantiene el subsecretario nacional desde su rol institucional con los funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni no parece ser fructífera en lo que respecta a gestiones para la provincia. Puratich no dejó lugar a interpretaciones: “Yo trato de mantener todos los contactos. Estoy a disposición permanentemente para lo que necesiten, me ofrezco pero es muy poca la gente que se comunica. Solamente te llaman cuando necesitan algo para algún amigo”.

Por último Puratich dejó un mensaje al peronismo de cara a las próximas elecciones, en virtud de la gravedad de la situación social. “Hoy hay que hablar de peronismo. Hay que volver al Justicialismo y al peronismo. Dejarse de kirchnerismo, sciolismo, pelotudismo. Nosotros trabajamos para la gente y la gente está pasándola horrible”, reflexionó.