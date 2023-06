Protestas en Jujuy: manifestantes retuvieron a tres policías en uno de los piquetes

En el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy, tres integrantes de la policía local fueron retenidos en un piquete en la localidad de Purmamarca. Al trascender las imágenes, el gobierno de la provincia repudió el hecho y aseguró que los efectivos habían sido “secuestrados”, según las propias palabras de los piqueteros que aparecen en la grabación. Pasado el mediodía fueron liberados.

Se trata de los efectivos Nelson Mamaní, José Rivera y Eduardo Ortega, quienes se dirigían a prestar servicio en la Comisaría Seccional de Tilcara, según informaron las autoridades de la provincia. Allí fueron retenidos por un grupo de manifestantes quienes, según sus propias expresiones, mantenían “secuestrados” a los efectivos.

“El Gobierno de la Provincia expresa su más absoluto rechazo ante estas prácticas delictivas y comunica que ya se formuló la denuncia penal correspondiente. Asimismo, en la Justicia ya se formuló denuncia e inició una causa por la elaboración y uso de bombas molotov por parte de manifestantes, en contra de efectivos policiales”, indicó un comunicado oficial.

El hecho se produjo este lunes 19 de junio, en medio de las protestas que se suceden en la provincia del norte, a raíz del debate político que tiene lugar por la reforma de la carta magna provincial, impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Las imágenes surgen de uno de los puntos más duros del conflicto, sobre ruta 9 a la altura del ingreso al pueblo de Purmamarca, en plena quebrada de Humahuaca. La escena registrada, que se difundió a través de redes sociales y luego el gobierno local repudió, dura 16 segundos.

Allí se puede ver sentados a dos de los tres efectivos retenidos, con la cabeza gacha, mientras una voz de mujer relata: “Junio de 2023, en el corte de Purmamarca, efectivos de la caballería son?… de la comisaría de Tilcara eh, estaban pasando a su horario de trabajo y nosotros le secuestramos”. Luego de ese intercambio, los policías fueron liberados. El gobierno local informó que Mamaní se desempeña como Cabo 1°, Rivera como sargento y Ortega como Oficial Ayudante.

Tras la repercusión del incidente, referentes de las comunidades que se encuentran en el lugar hicieron trascender una nueva grabación de la escena, más extensa, en donde aseguran que retuvieron a los agentes por considerar que se habían infiltrado en la manifestación con el objetivo de desarticularlas y generar disturbios. “Esto ya pasó el fin de semana, se meten en medio de nosotros y generan problemas”, aseguró uno de los comuneros, que pidió reserva.

En el nuevo video, se escuchan diálogos simultáneos alrededor de Mamaní, Rivera y Ortega, en los que les reprochan su presencia pero procuran no agredirlos. “No les vamos a hacer nada a ellos, porque si nosotros le hacemos algo a ellos somos igual que Morales. Y nosotros somos mucho mejores que Morales, no hacemos esas cosas. Salvo que ellos nos vengan a golpear, bueno, ahí respondemos. Si nadie nos toca, nosotros no tocamos”, se oye en otro pasaje de un video distinto al difundido por el gobierno local.

El episodio se inscribe en el marco de un fin de semana convulsionado en Jujuy, donde se desataron reclamos, piquetes en distintos puntos de la provincia y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El detonante fue la aprobación de la reforma de la Constitución, ocurrida durante la madrugada del viernes 16 de junio.

Ese día sesionó la Convención Constituyente, con los convencionales electos el pasado 7 de mayo, y bajo la conducción del propio Gerardo Morales, presidente de la asamblea.

Si bien el debate en torno a la reforma data de hace meses, el proyecto formal que se votó durante esa jornada se había conocido una semana antes, e introducía una serie de cambios en la vida institucional de la provincia, como la regulación del derecho a la protesta, el reconocimiento de las comunidades originarias y la posesión de las tierras – legislando sobre terrenos en donde hay recursos naturales como el litio – la creación de estamentos para la selección de jueces – Consejo de la Magistratura – nuevos organismos de control – Auditoría General de la Provincia – Universidades provinciales, entre una serie de reformas de importancia.

Los comuneros habían elegido el mismo viernes en que se aprobó la reforma para protestar frente a la Legislatura local con el objetivo de, al menos, dejar sentada su posición. La aprobación, con el voto de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista – la Izquierda se retiró del debate – caldeó los ánimos.

Los enfrentamientos que se sucedieron después dejaron una veintena de detenidos – entre ellos dos periodistas -, policías heridos, y nuevos enfrentamientos.

El gobierno local, en medio de la tensión social que se vivió en los últimos tres días, convocó a los referentes de las comunidades a una ronda de diálogo. El primer encuentro sucedió el domingo 18 de junio. Según el reporte oficial, 156 referentes de las comunidades participaron de esa instancia, en la que se puso en común los alcances de la nueva Constitución.

No obstante, según se escuchó en una de las manifestaciones, son al menos 400 las comunidades que mantienen preocupación por los alcances de la nueva regulación en el uso de las tierras. En ese marco, las protestas en la provincia continúan.

(Fuente: Infobae)