Peralta reveló que recibió un llamado de Tolosa Paz: “Es un mensaje al peronismo”

“Me llamó Victoria Tolosa Paz, no me esperaba que estuviera al tanto de la elección y que me haya llamado ese mismo día fue algo muy importante, porque no solamente me dio dimensión de lo que estábamos generando a nivel regional o provincial, sino que lo que pasó en Esquel se vio en Argentina”, confesó Juan Manuel Peralta, flamante candidato a intendente de Esquel.

Tras haber derrotado en las internas al diputado nacional Santiago Igón, el referente de “Amor por Esquel” destacó el contacto con la ministra de Desarrollo Social de la Nación y remarcó la importancia de su triunfo en el contexto actual del país. “Lo que pasó en Esquel se vio en Argentina. Es importante dimensionar este mensaje que generamos, de renovación, de ir contra una estructura. Haber salido victoriosos es un mensaje puertas adentro del peronismo de que los candidatos no se eligen en mesas chicas, sino que está muy bueno poder salir a ver cuál es la legitimidad que cada uno tiene”, afirmó en diálogo con AzM Radio.

El candidato asegura que la gente se le acerca entre lágrimas para expresarle su apoyo. “Haber ganado es un mensaje muy fuerte de esperanza. Cuando fui al consejo de la localidad, al hablar con cada una de las personas que me fueron a acompañar era muy fuerte, porque me lo decían llorando, me decían: ‘Generaste esperanza nuevamente, confiamos en vos, tenemos esperanza en vos’, y es una mística muy fuerte, porque ya deja de tener una connotación política y va más a lo personal de cada uno. Es una energía muy poderosa y eso va a generar que muchas personas sigan sumándose a esta propuesta”, confió.

Peralta aprovechó para recordar que cuando empezó a plantear la posibilidad de candidatearse le decían que no podía serlo por su juventud. “Pero eso quedó atrás y hoy es tiempo de comunicar todas mis fortalezas y dejar bien en claro que Matías Taccetta es la continuidad de Sergio Ongarato, con todo lo que eso representa”.

Consultado sobre lo que le deparan los próximos días, contó que planea reunirse con Juan Pablo Luque. “Al volver de Comodoro hablaré con los integrantes de mi equipo, con los de la otra lista y las otras personas que estaban esperando a tener un candidato para sumarse”, anticipó.