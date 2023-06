Peralta: «Esquel aportará votos clave a Luque para gobernador»

El candidato a intendente de Esquel por Arriba Chubut, Juan Manuel Peralta, visitó los estudios de AZMTV para compartir un análisis sobre la valiosa victoria que alcanzó en la interna frente al diputado nacional Santiago Igón y hablar sobre la campaña que ya está en marcha.

El actual secretario de Turismo de Trevelin aseguró que la elección en Esquel será vital para el resultado del comicio del que resultará el nuevo gobernador. “Lo que Juan Pablo (Luque) me aporta a mí en cuanto a proyección es muy importante, y los votos que yo le aporto a Juan Pablo para la elección general del 30 de julio van a ser claves en la definición provincial”, aseguró.

En su visita a Clave Política, Peralta no ocultó su satisfacción a la hora de repasar los pormenores de la victoria ante Igón. “No solo es una interna ganada sino también un mensaje muy poderoso que se da puertas adentro y hacia afuera del peronismo. Es un mensaje de lealtad a las convicciones y una demostración de que la forma en que veíamos el escenario era la indicada. Fuimos en contra de un adversario que, a priori, partió con mucha ventaja en cuanto a estructura y organización política. Muchos me daban como perdedor de esa interna. Yo sabía que iba a ganar. Tenía mucha esperanza y expectativas”, confesó.

El candidato, de 36 años, asegura que su edad fue uno de los argumentos de quienes intentaron persuadirlo de no competir: “Cuando me ofrecían declinar mi candidatura, una de las principales razones que me daban al preguntar por qué no podía ser yo el intendente de Esquel era mi proyección, que me faltaba tiempo, que no era el momento o que era joven. Como si la juventud fuera una característica que de un día para el otro se va, o como si la edad fuera un factor determinante a la hora de hacer política”.

Sin embargo, Peralta destaca la actitud de su contrincante en la interna al instante de conocerse los resultados de la elección. “Hay que destacar ese gesto. El adversario que tuve en la interna se acercó a los festejos en el Partido Justicialista de Esquel, donde estábamos reunidos. Vino con toda la gente que lo acompañaba. De hecho, muchos que se habían mostrado neutrales en la campaña también me han escrito para sumarse. Vamos a sumar una muy buena construcción para lo que se viene, el Frente Arriba Chubut va a estar unido”, confirmó.

Como cierre, aprovechó para pegarle a la intendencia actual de la ciudad a la que quiere gobernar. “No veo ningún punto positivo en la actual gestión de Esquel. No puede ser que haya más de 3 mil desempleados, ni que haya gente pasando frío porque tiene un fogón pero le falta leña, habiendo tanta leña a disposición. No puede ser que haya necesidades de acceso a la vivienda con un ejido de 116 mil hectáreas”. Peralta dejó entrever su enfoque: “Vamos a trabajar mucho en el empleo a través del turismo, que es mi área de conocimiento, pero también desde lo forestal y lo productivo. Muchas personas van a Esquel a estudiar y hacer investigaciones, y queremos pensar la ciudad como un centro tecnológico, educativo, científico y académico. Necesitamos pensar en ese Esquel a veinte, treinta años. La sustentabilidad tiene que ser el pilar que conduzca las acciones que tiendan al desarrollo”.