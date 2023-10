Pablo Grasso: «Tenemos la posibilidad de trasladar lo que hacemos a toda la provincia»

El pasado sábado se cerraron las listas de candidatos para las elecciones provinciales y las PASO nacionales que tendrán lugar el próximo 13 de agosto.

En este marco, el domingo, el intendente de Río Gallegos se hizo presente en la localidad de el Gorosito donde anunció su lanzamiento oficial de campaña. El acto se desarrolló con una gran cantidad de militantes en la plaza Malvinas Argentinas de Caleta Olivia.

Posteriormente, el candidato a gobernador realizó una conferencia de prensa donde expuso: «Tuvimos una jornada emotiva para poder ver a la militancia y movilizarnos. Quizás en esta localidad no teníamos esta dinámica. Río Gallegos está en permanente movida y movimiento y es lo que queremos llevar a toda la provincia, resolver el problema de la gente y decirles qué vamos a hacer en cada lugar».

«Queremos continuar el proyecto de Néstor Kirchner, que es la conectividad de nuestros recursos, tener energía y potenciarlos. Tenemos acá a Javier con el que recordábamos a muchos compañeros de aquella época que han trabajado de manera incansable. Tenemos territorio para hacer explotaciones, rediscutir la política pesquera y queremos discutir nuestro avance con respecto a la minería y que la gente sea parte de las decisiones del Estado», agregó.

De igual manera, Grasso dejó en claro que: «No es fácil que se coparticipe con lo que ingresa, necesitamos volver a incluir a las empresas multinacionales con respecto a la ciudad, incorporar el sentido de pertenencia, potenciar el turismo, porque es fácil hacerlo en la cordillera, pero lo difícil es traer el turismo a San Julián, Caleta Olivia. Tenemos que reconvertir y potenciar la provincia».

Por último, manifestó: «Estamos acá y tenemos ganas de resolverle el problema a la gente, no somos un rejuntado, necesitamos tener la mayor cantidad de votos y a ese camino vamos. Nosotros estamos donde estuvimos siempre y tenemos la posibilidad de trasladar lo que hacemos en Río Gallegos a toda la provincia. Nos critican porque hacemos, me preocuparía si no dijeran nada porque eso significa que no hacemos nada».

