Morale: «No tenemos que conformarnos con que estén pintados los cordones cuneta»

Paula Morale, candidata a la intendencia de Rawson por Arriba Chubut, que lanzó su postulación el sábado en el marco de un festival cultural habló con AzM Radio sobre sus propuestas: «Somos muchos los hijos de Rawson que queremos ver distinta a nuestra ciudad«.

«Rawson se puede transformar, se puede tener otra ciudad. No tenemos por qué conformarnos con una ciudad ordenada y que pinte cordones cuneta, sino que realmente podemos construir otra cosa. La cultura es una herramienta importante como motor económico, queremos recuperar el trabajo», aseguró, en diálogo con el programa Pido la Palabra.

Morale resaltó la importancia del acompañamiento de los candidatos que encabezan la fórmula de Arriba Chubut en el nivel provincial: «Desde el primer momento en que nosotros planteamos lo que queríamos hacer en Rawson, tuvimos el acompañamiento de Juan Pablo (Luque). Así que en ese sentido soy agradecida. Creo que es importante que Juan Pablo venga, se lo digo siempre. Que conozca lo que pasa en Rawson, que conozca cuáles son las necesidades que tenemos y que escuche a los vecinos y vecinas. La semana pasada estuvimos recorriendo el puerto. Hablamos de la importancia de capacitar a nuestros jóvenes en metalmecánica para, por ejemplo, duplicar la mano de obra en el astillero local»

Consultada sobre los nombres que integrarían un hipotético gabinete municipal bajo su conducción, la candidata optó por la cautela. «Ideas no faltan. Con los nombres soy respetuosa porque hay un equipo grande y muchos le vienen poniendo el cuerpo, y me parece que no es el momento de ese tipo de definiciones, sino el momento de trabajar para que los vecinos y vecinas nos conozcan, sepan la ciudad que queremos tener, así que estamos enfocados en eso», cerró.