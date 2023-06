Linares bancó a Massa y a CFK: «La construcción política se hace con gestos»

El senador nacional por la provincia de Chubut Carlos Linares apoyó la candidatura presidencial de Sergio Massa y aseguró que Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo un rol preponderante en la política nacional: «Cuando tocó tomar decisiones y hacer los gestos políticos que se necesitaban, los hizo Cristina. Y la construcción política se hace con gestos«.

En su paso por Clave Política, el programa de los lunes en AzM TV, el exintendente de Comodoro Rivadavia hizo un análisis del panorama electoral chubutense y se mostró de acuerdo con que la lista de candidatos a diputados se defina en las primarias.

«Petrakosky es un compañero que perteneció a un sector del cooperativismo y que trabaja para esto. Está claro que el peronismo no le cierra las posibilidades a ninguno. Pueden participar, tanto como el compañero Jorge Taboada, con su historia y sus pergaminos. No es malo. En algunos lugares, si vos podés hacer una unidad, bienvenida la unidad. Donde no hay unidad y se tiene que dirimir algún tipo de diferencias en un acto eleccionario, bienvenido el acto eleccionario. No hay que ser tan tajante en la política. Ni uno es tan bueno, ni el otro es tan malo», aseguró.

Por otra parte, consultado por la candidatura a intendente de Comodoro de Guillermo Almirón, que viene de las filas del peronismo y saltó hacia el sector de Juntos por el Cambio, su calificación fue contundente: «Lo conozco. Me parecen totalmente desacertadas las decisiones que toma. Guille tiene una historia de una familia ligada al Justicialismo, ocupando cargos en el Justicialismo. Prioriza más un cargo político que una realidad. Pero yo creo que la gente claramente va a votar la continuidad del proyecto. Comodoro es una ciudad en que se puede día a día el crecimiento».

Así, aprovechó para realzar la figura del candidato a gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque. «Uno de los temas que Juan Pablo tiene en su cabeza es la educación. La educación se hace con un plan educativo y con inversión real y concreta. Hace cinco o seis años Chubut viene desacertando la política educativa. Sin dudas, el Gobierno de la provincia ha fallado en esa historia, porque hemos cambiado cinco o seis ministros de Educación, así que claramente no había un plan educativo«, criticó.

En el análisis de la elección nacional, Linares se mostró convencido de que la fórmula de Unión por la Patria es la mejor posible. «Sergio es Cristina. Rossi es Cristina. Hoy la persona más importante de la política argentina sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. Eso es claro. Lo que yo rescato es que en este proyecto, cuando tocó tomar decisiones y hacer los gestos políticos que se necesitaban, los hizo primera Cristina. Después lo hizo Alberto. Después, Daniel. Después, «Wado». Y esto es así. La construcción política se hace con gestos«, afirmó.

Reviví la entrevista completa acá: