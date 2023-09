La curiosa historia entre Roberts y Concina: «Nos cruzábamos a bardearla»

Leslie Roberts, candidato a viceintendente de Puerto Madryn y referente del partido Unidos y Organizados, visitó los estudios de AzM Radio y dio su visión sobre la situación de varios asuntos que interesan a la ciudad.

Antes de meterse de lleno en el análisis político, el dirigente reveló una llamativa anécdota entre él y su compañera de fórmula, Alejandra Concina, que se remonta a sus épocas de estudiantes en la Universidad Nacional de La Plata. «Concina era la primera presidenta mujer (del centro de estudiantes) de la Facultad de Arquitectura. Nosotros teníamos Exactas y nos cruzábamos a las asambleas a bardearla: ‘Ey, tibia’, le decíamos. No sabía que ella sería hoy mi compañera de fórmula», aseguró entre risas.

Roberts aprovechó la visita al programa Pido la Palabra para dar su visión sobre la situación actual de la política Puerto Madryn: «Ya en 2019 nosotros veíamos el cambio de época en cuanto a campañas electorales. No hicimos actos masivos, que podríamos haber hecho, porque teníamos la capacidad, pero nos parecía que la gente ya estaba empezando a tomar un poco de distancia de ciertas prácticas políticas electorales. Hoy esas características están exacerbadas, la gente ni siquiera quiere juntarse públicamente con los políticos«.

Sin embargo, dejó en claro que no cree que haya un distanciamiento entre la gente y la política, sino que lo que efectivamente sucede es una crisis de representación. «Milei es una expresión de hartazgo con la política tradicional. La gente tiene razón en estar decepcionada. Pero es mentira que la gente no quiere hablar de los problemas de su pueblo, porque a nosotros no nos está alcanzando el tiempo para hablar de política en las casas de los vecinos», comentó.

El candidato apuntó, entre otros temas, a la suba de impuestos y servicios. «Hoy en Madryn te da cosita pagar impuestos. La suba de impuestos y servicios en Madryn, en los últimos tres años fue por arriba de la inflación. ¿No somos un gobierno peronista? El salario de la gente no acompañó a la inflación. Pero los impuestos sí. ¿Y dónde está la eficiencia en el uso de nuestros recursos? Es un planteo recurrente: no podemos pagar los impuestos y no sabemos en qué se van«, afirmó.