Karina La Princesita volvió a alarmar a sus seguidores: “Peligro, vengo a Twitter en pedo”

La artista Karina la Princesita no está pasando su mejor momento y cada vez que puede lo exterioriza con sus fanáticos en las redes sociales. Ella reconoció los últimos días estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, ya que sufre depresión. La cantante reveló que tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales que la ayudaron mucho durante los últimos meses. Incluso, en una nota a Socios en el espectáculo brindó más detalles de la situación que atraviesa desde hace un tiempo.

“Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, expresó la artista. “También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive, pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse”, señaló.

Durante este tiempo, Karina alternó sus presentaciones en vivo con algunos posteos y declaraciones referidas a su salud, como cuando se solidarizó con su colega español Alejandro Sanz quien hizo público un caso similar. Y este lunes por la noche, la cantante volvió a generar preocupación e incertidumbre en los usuarios que la siguen en redes sociales a raíz de unos mensajes y videos que compartió.

Es que Karina primero fue a su cuenta de Twitter y confesó que había tomado unas copas de más. El primer mensaje lo subió a las 19.30 y aclaró tajante: “Bueno, vengo a Twitter en pedo. Peligro”. Acto seguido sumó otra declaración: “Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia (un grupo de música tropical). Es ganas de tomar, melancolía y bailar mientras lloro”.

Cabe destacar que la artista no está en la Argentina, sino que se encuentra de viaje en el exterior. Al ver sus tweets, una seguidora le preguntó cómo la estaba pasando a lo que ella, sincera con su público enfatizó: “Mal”.

“Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Vamos Karicia”, sumó en la cuenta del pajarito y si bien está relatando la estrofa de una canción, Karina exteriorizó que es lo que le hace tener melancolía. Y cerró en el mismo sentido: “Cantinero, marche una más”.

Luego, la Princesita fue a Instagram y allí se filmó para que sus más de tres millones de fanáticos pudieran ver su rostro. El primer material que subió era en modo selfie mientras se la veía sentada en una barra y con un trago en la mano mientras que de fondo sonaba la canción en cuestión, “Tomaré para olvidar”.

Luego, subió una selfie donde continúa en el mismo lugar pero con los ojos entrecerrados y aseguró: “No comí nada, ya estoy en pedo”. Por último, la artista filmó el bar donde se encontraba y para finalizar dejó un mensaje: “Me voy a la mierda de una, eh”.

Cabe destacar que, hasta el momento, la cantante no volvió a compartir nuevos mensajes sobre cómo se encuentra por lo que sus fanáticos se quedaron preocupados. Además en las imágenes se podía ver que Karina se encontraba sola en ese momento en el bar Y ella, en más de una oportunidad se ocupó de comunicar públicamente que no la estaba pasando bien ya sea en notas con los medios o a través de sus redes sociales.

(Fuente: Teleshow)