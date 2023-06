Estrenaron un documental sobre la lucha por sus tierras de tres mujeres mapuches

El viernes 23 de junio pasado, se estrenó en Canal Encuentro el documental “Guardianas del Agua”, en el cual tres mujeres mapuches mayores cuentan cómo, a lo largo de su vida, lucharon por defender el territorio donde nacieron y que aún habitan.

Las protagonistas son María Luisa Huincaleo, de la Lof Fentren Kimün (Costa de Lepá, Gualjaina, Chubut); Segunda Huenchunao, de la comunidad Vuelta del Río (El Maitén, Chubut) y Mirta Ñancunao, de la Comunidad Las Huaytecas (Los Repollos, El Bolsón, Río Negro).

El film lo realizó la cooperativa de trabajo Nómadas Comunicación Feminista, a través del programa Renacer audiovisual, del Ministerio de Cultura de la Nación. En los 48 minutos que dura el documental, proponen una mirada comunitaria de los problemas que amenazan la existencia del agua y el equilibrio necesario para la continuidad de la vida en Puelmapu.

“Las representaciones racistas del sistema monocultural en el que nos formamos excluyen al conocimiento de los pueblos originarios”, afirmaron. “Nos privó de oír y comprender la cosmovisión mapuche, sus saberes ancestrales de gente guardiana de los territorios. Es justo que tomen la palabra”, expresó Lorena Salazar Ocampo, integrante de Nómadas Comunicación Feminista, quien compartió la palabra de las integrantes de la cooperativa.



La tierra como mercancía

La creación del documental surgió de un largo proceso. “Durante 2020, en contexto de aislamiento por pandemia, acompañamos a algunas comunidades mapuches”, recordaron las Nómadas. “Estaban incomunicadas por las medidas sanitarias, en territorios donde las ayudas institucionales tardan o nunca llegan”.

Allí escucharon la palabra de las mujeres mapuche que resistían con sus saberes sobre plantas sanadoras (lahuen). También, sobre cómo organizarse para los ciclos de aislamiento de cada invierno, sin asistencia del Estado. “En las conversaciones con ellas sobre cuidados de los cuerpos y los territorios, fue brotando Guardianas del Agua”, explicaron.

Para ser la voz principal, tuvieron en cuenta la concepción de autoridad entre el pueblo mapuche, que se reconoce en las personas mayores. “No están presentes en todas las comunidades, eso nos enfocó en dos con las que teníamos relaciones de confianza”, puntualizaron desde Nómadas Comunicación Feminista. Se trató de Las Huaytecas y Vuelta del Río, que hace varias generaciones resisten en su territorio ancestral el saqueo territorial y las amenazas para la vida.

Por otra parte, en el acompañamiento a la recuperación de la lof Quemquemtreu en 2021, conocieron a María Luisa. Con sus 73 años, sostiene la recuperación territorial de la comunidad Fentren Kimün y la lucha contra las mineras que amenazan el agua. No podía faltar su voz en la historia.

De esta forma, Mirta Ñancunao de 61 años, de la comunidad mapuche Las Huaytecas, representa la lucha contra las forestaciones de pino exótico. Cuenta las acciones a través del vínculo con los medios comunitarios y la protección del lugar ceremonial: los menucos, mallines, el cipresal de huaytecas.

Y Segunda Huenchunao, a sus 79 años y desde la comunidad mapuche tehuelche Vuelta del Río, trae a colación las prácticas comunitarias mapuche. Su lucha es contra el avance de una corporación capitalista que les desplaza.

Una producción comunitaria

En “Guardianas del Agua”, la idea de colectivo es muy importante. No solo en su relato, sino desde la producción del documental. Desde Nómadas Comunicación Feminista, comparten con otras organizaciones las mismas luchas (desde el arte y la cultura) por la defensa del agua y el territorio.

En ese sentido, el Grupo Teatral Contragolpe y el Grupo de Danza Santas Leonas, aportan al film con intervenciones artísticas. También fue parte fundamental la radio comunitaria FM Alas de El Bolsón, que participó en la realización. “Además, se muestra dentro del relato como un cuarto personaje, representando a la comunidad a nivel local”, explicaron las Nómadas.

Asimismo, “el equipo de producción está conformado por personas que, si bien no forman parte de alguna organización particular, se sumaron con respeto y amorosidad al trabajo colectivo con las comunidades”, destacaron las realizadoras.

De esa forma, la palabra circula de modo colectivo. “Con las compañeras mapuche aprendimos a conversar en rondas donde las palabras entretejen memoria ancestral, sentidos espirituales y prácticas comunitarias de defensa del territorio”, reflexionaron desde Nómadas Comunicación Feminista. “Ellas comparten saberes que interpelan al movimiento social de defensa del agua y la tierra”.

Jujuy: el avance a los pueblos originarios

En una semana convulsionada, las realizadoras del film no pudieron dejar de hacer referencia a lo que sucede en la provincia del norte del país. “Así como en Puelmapu, hoy en Jujuy el pueblo expresa en las calles la digna rabia y resiste a la represión de un gobierno racista y cruel”, destacaron.

“Nos llegan las voces que alertan sobre el avasallamiento de derechos fundamentales”, afirmaron, entre los que nombraron al derecho a cuidar y defender los territorios, y al reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios.

“Las prácticas represivas del sistema capitalista y su modelo extractivista se repiten a lo largo del país, profundizan desigualdades y destruyen la vida”, denunciaron. “Hay un hilo que conecta las luchas por el buen vivir, de sur a norte y de este a oeste”.

En ese marco, esperan que su documental sirva para “reconocernos pueblo plurinacional”. Para finalizar, proclaman que “donde se hiera a la tierra y a su gente, allí llegará nuestro grito colectivo y resonaran las guardianas tejiendo comunidad. Es tiempo de escuchar la palabra de los pueblos originarios”. (Fuente: Nota al Pie)