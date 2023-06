El 22 aceptó prorrogar hasta el martes la decisión de abandonar el servicio en Trelew

El intendente Adrián Maderna actuó rápidamente y avanzó en convocatorias a reuniones para seguir avanzando en gestiones que permitan alcanzar una solución integral para el servicio de transporte urbano de pasajeros prestado mediante ómnibus en la ciudad. De esta forma, tras un nuevo encuentro celebrado este viernes con representantes del Ejecutivo Municipal, encabezados por el propio Maderna, junto a los concejales, letrados, asesores y representantes empresariales y gremiales, se acordó prorrogar hasta el martes la decisión de la empresa El 22 de dejar de prestar el servicio en la ciudad.

Recordemos que la empresa El 22 había anunciado el cese de la prestación del servicio a partir de este sábado. De esta manera, el primer mandatario de la ciudad convocó rápidamente a un primer encuentro ayer con el cuerpo legislativo, y lo reiteró este viernes, en el seno de la intendencia municipal junto al coordinador general de asesoría de gabinete, Eduardo “Laly” Maza. Y logró que la empresa aceptara una prórroga.

“Hoy se logró, gracias al trabajo del intendente Adrián Maderna, de los Concejales, del nuevo secretario coordinador de gabinete, Sergio Sardá, que la empresa pueda prorrogar hasta el martes la prestación del servicio de transporte en la ciudad”, expresó Laly Maza.

En este sentido, el coordinador general de asesoría de gabinete, Laly Maza, brindó varias alternativas para resolver el problema del transporte público en Trelew. Una opción temporaria puede ser una intervención municipal, aunque se están analizando otras soluciones para privilegiar el servicio para los vecinos y mantener las fuentes laborales. La falta de cumplimiento en los pagos de subsidios por parte de la provincia es uno de los problemas que ha llevado a la empresa a una situación compleja.

“El Intendente me convocó para plantearme el problema. Él está muy preocupado, no solamente por sostener los puestos de trabajo, que rondan los 90 lugares, sino además garantizar el servicio para todos los vecinos de la ciudad, que no es un tema menor”, dijo Maza en principio.

“De esta manera, uno le ha planteado distintas alternativas que serían viables desde el punto de vista jurídico. Y en base a esa alternativa, la decisión política que pasará por el Intendente Municipal, con el acompañamiento del Concejo Deliberante, y también por la mirada que tenga el Intendente electo de la ciudad, dado que se ha dispuesto a una transición ordenada en este período de tiempo hasta su asunción”, agregó.

Posteriormente, el coordinador general de asesoría de gabinete, analizó: “En mi mirada personal, basada en la experiencia que ya tengo en el tema, una de las opciones es un llamado a la licitación pública, que demanda tiempos que van más allá de la problemática que se presenta a partir de la hora cero de mañana, donde la empresa manifestó que no da más del servicio. Otra, es una contratación directa, pero depende de que haya interesados, algún tercero, que pueda hacerse cargo del servicio aceptando las condiciones, o como base del contrato, un pliego que se está elaborando para una eventual llamado a licitación. Y una tercera opción, que temporalmente es la más viable para dar respuesta al menos en forma inmediata, es la intervención del servicio. La Municipalidad de Trelew ya tiene experiencia en el tema, dado que en el año 2004 intervino el servicio de la empresa Benítez”.

Y sentenció: “En caso de que se optara por esta determinación, se debe designar una figura que represente al Municipio y termine obrando por cuenta y orden de la empresa. O sea, la figura del transporte El 22 sigue vigente, pero hay un interventor que en definitiva es el que toma las decisiones. Se toma posición del lugar, se le abre un acta con un escribano, y se hace un inventario de todos los bienes y de las condiciones en que se encuentran, cuidando el patrimonio”.

El origen del problema

“Hoy, les puedo decir con total certeza, que en el día a día, a los meses de mayo y junio, el servicio es sustentable. La integración de los subsidios nacional, provincial y municipal, más la recaudación por corte de boleto, hace que el servicio se pueda solventar. Lo que existe es un gran problema de arrastre de endeudamiento, que se originó con el pacto Fiscal firmado por el ex presidente Macri con el gobernador Arcioni, y luego la pandemia. A partir de ese pacto, la provincia pasaba a pagar el subsidio nacional. Hasta ese momento existía el SISTAU (Sistema de Integración del Servicio Automotor) y el CCP (Compensación Complementaria Provincial), lo que sumado a los subsidios provinciales y municipales, más la venta de boletos, hacía del servicio algo sustentable que no revestía grandes dificultades. Incluso eso permitió que la empresa accediera a un leasing por la adquisición de 20 unidades nuevas. Pero la provincia dejó de pagar el subsidio nacional, lo que generó grandes dificultades y un bache de una cifra de dinero importante, que el municipio no podía afrontar”, rememoró detalladamente Eduardo Maza.