Efecto Pardelas: Ahora denuncian el cierre del acceso a Playa Villarino

Pescadores artesanales están preocupados porque dueños de campos están cerrando el acceso a Playa Larralde en Península Valdés. El fin de semana enviaron un video y relataron: «los mismos dueños del campo que cerraron Pardelas ya empezaron a levantar postes y a colocar una tranquera en la entrada a Playa Villarino”.

La falta de avances en la actualización del Plan de Manejo de Península Valdés, que se presume en etapa de finalización debido al tiempo transcurrido, plantea interrogantes sobre el compromiso y la efectividad de las acciones emprendidas por el ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

Desde la cartera provincial han evitado pronunciarse sobre el tema. La carencia de respuestas genera preocupación en relación a la situación de Punta Pardelas, la playa que ha estado cerrada al público durante más de 5 años.

Bard se reunirá con Gaffet

La Defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, confirmó a este medio que el jueves 22 se reunirá con el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Leonardo Gaffet.

“A la Defensoría entró una solicitud firmada por alrededor de 1.200 vecinos pidiendo que investigáramos cuál es la situación concreta de Pardelas, porque ellos se encuentran con la tranquera cerrada, desde hace ya varios años. En consecuencia, nosotros elevamos un pedido de informes a Turismo y Áreas Protegidas y posteriormente hablamos con la asesora letrada de la cartera provincial”, detalló Bard.

Como respuesta al pedido de informes, el ministerio comentó que el cierre del camino se produjo por el corrimiento de un médano, que obstruyó el camino que unía la tranquera con la playa y que por eso se cerró la tranquera.

Ante esta contestación, la titular de la Defensoría solicitó una respuesta concreta sobre cómo se resolverá esta situación. “El corrimiento del médano era algo que estaba previsto. Por eso solicitamos la posibilidad de la apertura de otro camino, que el ministerio está analizando en conjunto con Vialidad Provincial. La idea también es que esta situación se incluya en la reforma del Plan de Manejo de Península de Valdés”, aseguró.

“Lo que hay que tener en cuenta es que, si bien hay un derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a las playas, porque son públicas, y la servidumbre de paso para su acceso debe ser efectiva y gratuita, es que se está dentro de un área protegida, y que esa área puede tener condicionamientos en función de la protección a la flora, fauna y biodiversidad del lugar. Por eso es probable que, si se da la apertura, sea con condiciones: horarios o cantidad de visitantes por día, por ejemplo”, anticipó.

En pos de este equilibrio, Bard pone la mira en los fundamentos de la decisión que se pueda llegar a tomar: “Lo que nos interesa saber es si el acceso es o no es factible, y bajo qué justificaciones o parámetros técnicos se puede decir que no o que sí. Nuestro objetivo es que se resuelva la situación, no con un resultado específico, sino que la solución tenga una justificación técnica de la situación actual”.

Si bien la Defensoría no ha recibido ninguna denuncia formal de la situación en Playa Villarino, será materia de conversación durante la reunión del jueves de la semana que viene.