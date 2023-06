CPE ofreció 115% de aumento anual y suma de 35 mil pesos al básico a docentes

Este viernes se llevó adelante en Río Gallegos una nueva comisión paritaria entre el Consejo Provincial de Educación (CPE), la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Fue una de las jornadas más largas, que terminó cerca de las 3:00 de la mañana de este sábado, con un nuevo ofrecimiento por parte del Ejecutivo a los sindicatos. Se da en el marco de un año que tuvo un primer semestre marcado por los paros realizados y la constante pérdida de clases, con esta nueva mesa de diálogo intentando normalizar la situación de cara la segunda mitad del año.

En este sentido, desde el CPE marcaron un nuevo ofrecimiento salarial para los sindicatos:

* Aumento de valores del mes de agosto en un 12% valor punto.

* Aumento de valores del mes de octubre en un 10% del valor punto

Aumento del mes de diciembre de un 10% al valor punto.

Se trata de valores acumulativos que reflejan el último mes de implementación de la cláusula en el primer semestre.

Con esta nueva oferta, sumado a la otorgada en la primera parte del año por cláusula gatillo, el ofrecimiento anual alcanza el 115%.

Además, se ofreció otorgar una suma de 35 mil pesos al básico a los docentes que no superan los 200 mil pesos de salario neto, a partir del mes de septiembre, generando además una mesa de revisión en octubre a fin de monitorear aumentos en comparación a la inflación.

En tanto, desde el CPE señalaron que se trabajará la itinerancia en subcomisión y sobre los días descontados, señalaron que es “ínfimo en relación a la cantidad de días de paro”, remarcando que “no ha tenido el impacto que sí tuvo el paro en los chicos. Se devuelve lo que se cumple, si hay una recuperación de los días que se perdieron. La reestructuración de contenidos no es devolución de días, si la docencia quiere restituirlos se puede evaluar”.

Ahora ambos sindicatos deberán evaluar en congreso si aceptan o no esta oferta.

Desde el CPE

En este marco, vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, destacó la nueva propuesta y remarcó que espera que los gremios puedan aceptar e iniciar un segundo semestre del 2023 menos conflictivo. “Las expectativas es que pueda aprobarse la oferta salarial. Es muy buena porque vamos a llegar, de ser aceptada la oferta, a diciembre con un 115% de aumento anual en el 2023”, remarcó el vicepresidente de la cartera educativa.

“Si vemos este porcentual de aumento, estamos muy por encima de lo que cerraron las paritarias de otras provincias. Creemos que la oferta es muy buena”, señaló.

Asimismo, destacó la cifra de 35 mil pesos que se abonará -en el básico- para los docentes que tienen un salario neto menor de 200 mil pesos. “No es una cifra en negro”, aclaró.

“Es una cifra que va al básico y es una cifra remunerativa, que va a mejorar el salario de los que, como los sindicatos plantan, los que menos ganan”, enfatizó Enrique, remarcando que esto es para ayudar a los que tienen menores salarios, sin desmedro de quienes tienen mayores categorías y otros cargos.

Uno de los pedidos que hicieron los sindicatos fue la devolución de los días de paro, caídos. Considera el CPE que fueron claros que no se interpretará la devolución de días ni montos como la reconfiguración de contenidos. “Eso es una cuestión pedagógica. El día se devuelve si se trabaja”, trazó.

“La reconfiguración de contenidos es pedagógica de manera sistemática”, detalló.

Por último, este medio consultó qué pasará con la cláusula gatillo, ya que el mes de junio será por ahora el último mes en que se pagará. “No podemos comprometer absolutamente nada.

No esta prevista porque estamos pagando cláusula gatillo, todos los meses, con los días de paro que tenemos. Vemos que no ha servido. Si hubiese servido, no tendríamos los paros que tuvimos”, lamentó.

(Fuente: TiempoSur)