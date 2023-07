Contaminación en Esquel: Abogado acusa de irresponsable a Ongarato

«Es una irresponsabilidad muy grande, el manejo del ambiente es importantísimo y (el intendente Sergio) Ongarato busca patear la pelota para adelante«, aseguró el abogado Daniel Sandoval tras conocerse los resultados del estudio realizado por el Gobierno Provincial en el agua de Esquel.

En 2019, patrocinando a un grupo de vecinos, Sandoval había presentado una acción de amparo para frenar la contaminación que entendían que podía generar la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. En virtud de la presentación, la jueza Alicia Arbilla ordenó realizar estudios de impacto ambiental. Esta semana, la secretaria de Ambiente de Esquel, Cecilia Gajardo, anunció que en los análisis realizados por el Gobierno Provincial no se encontraron restos de hidrocarburos ni metales.

Sandoval fue consultado sobre este anuncio y relativizó los resultados del estudio: «No es tan cierta la situación que se dice, porque en definitiva, en algún momento la gente de la Policía Federal Argentina hizo extracción de muestras y obtuvo un grado de contaminación. Eso fue un hecho cierto, llevado ante la Justicia Federal por la Fiscalía de Investigación de Esquel. Bajo esa premisa, estos datos obtenidos son susceptibles de ser contrarrestados«.

«Ojalá que no existiera ningún tipo de contaminación. El problema es que al haber una deposición de un montón de residuos sólidos urbanos durante un cierto período, es imposible que no tengan contaminación. Podrá ser que la contaminación no llegue a la comunidad de Nahuelpan, sí. Pero hay que tener la cautela y el criterio para mencionar determinados puntos que en definitiva no son como dice esta gente de Medio Ambiente», cuestionó.

Sandoval tampoco cree posible que el arquitecto Sergio Ongarato pueda cumplir con las promesas realizadas: «Hay un convenio firmado entre el intendente y la gente de la comunidad aborigen de Nahuelpan en el que asumió un compromiso. Pero establece que en dos años hay que buscar el dinero, hacer el estudio de impacto ambiental, las audiencias públicas y el estudio técnico correspondiente para la implementación de una nueva planta. No tiene ningún tipo de posibilidad de hacer eso en el término de dos años«.

El abogado acusó al intendente de firmar este convenio como una mera dilación para que el problema recaiga en quien sea su sucesor. «Si no han podido hacer media planta en más de un año, que alguien por favor me explique cómo va a hacer en dos años una nueva planta con todo esto que estoy diciendo. Es una irresponsabilidad muy grande. El manejo del ambiente es importantísimo y Ongarato busca patear la pelota para adelante. Ya sabemos que el próximo intendente no va a ser él. ¿Cómo va a hacer el nuevo intendente para hacer una nueva planta con todo eso en un año y seis meses?«.