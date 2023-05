Santa Cruz: Malas liquidaciones de sueldos, ultimátum y más paro en 28 de Noviembre

Otras 48 horas de paro resolvió el SEM de 28 de Noviembre, para este miércoles y jueves, con lo cual sumarían ocho días de medidas de fuerza consecutivas, que comenzaron la semana pasada por el reclamo de aumento salarial.

El sindicato municipal reclama que los sueldos se equiparen nuevamente con los haberes de la administración pública provincial, similar a lo que sucedió el año pasado.

Exigen un aumento del 80% para el primer semestre, distribuido en un 30% al mes de abril, retroactivo al mes de marzo y dos de 25%, con dos cláusulas de revisión en los meses en mayo y junio.

En este contexto de reclamo, sucedió un llamativo error. De acuerdo al edil Aldo Aravena, liquidaron mal lo salarios de los concejales. En este marco cabe destacar que el cuerpo de ediles está literalmente distanciado del intendente Fernando Españón, prácticamente desde que comenzó la gestión.

Por su perfil en una red social, Aravena contó que el lunes por la mañana en su sueldo había “un aumento del 100% aproximadamente, en ese momento me comunico con dos concejales que percibieron lo mismo en sus haberes”.

“Los errores administrativos son muy comunes en esta gestión ya que hay compañeros municipales que han recibido sueldos de 2.000.000, no entiendo cuál es la finalidad del intendente Españón al darnos un aumento que no es legal. ¿No se pone en el lugar de los compañeros jubilados municipales que hace varios meses pelean por los aumentos que por ley le corresponden? ¿Será que el sueldo del intendente también se duplicó, y hoy cobra más de 1 millón de pesos? Mañana iremos a la Municipalidad con mis compañeros concejales a solicitar explicaciones por lo sucedido”.

El edil señaló que el SEM, sindicato de 28 de Noviembre, “pelea por un 80% y a los cargos políticos se le da un aumento del 100%. Mañana me pondré a disposición para devolver lo que no me corresponde”.

Documento

Este martes, el SEM no sólo comunicó las medidas de fuerza, sino que le envió a Españón un “Documento Público” en el que advierten el rechazo a un aumento que el Ejecutivo otorgó sin aceptación del sindicato a los trabajadores municipales, y que consideraron “migajas”.

Al mismo tiempo, exigieron que en el plazo de 48 horas haya respuesta al petitorio, debido a los “salarios de y hambre” y a la inflación. En la misiva, mencionan que “no hay diálogo”, mencionan a los concejales y al gobierno provincial, y advierten que continuarán con los reclamos si no hay respuestas.

(Fuente: TiempoSur)