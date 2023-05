Sandilo: “Voy a estar donde el Gobernador decida que yo esté”

El presidente del Frente Renovador en Chubut y secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, fue consultado sobre su futuro político y si encabezará la lista de Diputados del Frente de Todos.

En este sentido, el dirigente respondió: “Me debo al Gobernador, él es mi jefe político y solamente voy a estar en algún lugar si él lo decide. Yo soy parte de una estrategia, de un proyecto. Voy a estar donde Mariano Arcioni decida que yo esté”.

Seguidamente sostuvo que el principal objetivo es “poder seguir trabajando” y acompañando al actual Gobernador que es el je político.

Por otro lado, aseguró que Arcioni se merece ser candidato a Diputado Nacional ya que “tiene mucho más para dar por nuestra provincia y más en una Cámara donde se necesitan manos fuertes para defender los intereses de Chubut”.

Elecciones Provinciales

“Acá no va haber división. Vamos a ir todos juntos. La fórmula de Luque – Sastre va a poder aglutinar a todo el peronismo provincial y se va a trabajar para que se gane el próximo 30 de julio”, manifestó Sandilo.

Asimismo, aseveró “esto no quiere decir que no haya alguna interna partidaria. Es lógico que haya, pero eso no significa que vamos a ir separados en las generales. Vamos a ir todos juntos”.