Realizarán una nueva maratón de PAP en el Centro de Salud Güemes

Este miércoles 17 de mayo, el equipo del Centro de Salud del barrio “Güemes” llevará adelante una nueva campaña de Papanicolau.

La actividad se realizará desde las 8 hasta las 12 horas y está dirigida a todas las mujeres de entre 25 y 64 años. La atención será sin turno previo y por orden de llegada.

Esta prueba de detección es considera una de las más importantes que se puede realizar una mujer, ya que es la forma de prevenir el cáncer de cuello de útero. Además, es importante aclarar que debe realizarse, al menos, una vez por año.

Las indicaciones que brindaron desde el equipo de Salud son: No estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales dos días antes, una semana antes no usar óvulos.