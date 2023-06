Oficializan aumento de jubilaciones y pensiones: cuánto vas a cobrar en junio, julio y agosto

El Gobierno oficializó el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas que había sido anunciado por Sergio Massa y Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de ANSES, el 10 de mayo pasado.

El Gobierno oficializó el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas que había sido anunciado por Sergio Massa y Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de ANSES, el 10 de mayo pasado. Este incremento se suma al 21% que corresponde a la Ley de Movilidad y al Aguinaldo.

Según detalla el Decreto 282/2023 en Boletín Oficial, se otorgará un refuerzo del ingreso previsional por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $20.000 que se abonarán en junio, julio y agosto de 2023.

Asimismo, en el mes de junio se pagará el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibirá $121.407. Además, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5000 pesos. Así, una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasará a percibir $146.876 más el aguinaldo.

Refuerzo ANSES: quiénes podrán acceder

1. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Refuerzo ANSES: cómo se cobrarán los $15.000 en junio

El aumento de los $15.000 en junio será cobrado por aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $70.938,24.

El refuerzo será de $5.000 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $80.938,24 y menor o igual a $141.876,48.

El documento establece que, para JUNIO 2023 aquellos y aquellas titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $70.938,24 y menor o igual a $80.938,24, el monto del refuerzo del ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar los $85.938,24. Lo mismo ocurre para aquellos que cobren un importe superior a $141.876,48 hasta los $146.876,48.

Refuerzo ANSES: cómo se cobrarán los $17.000 en julio

Será de $17.000 para los titulares que en la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual a $70.938,24.

De $5.000 para titulares que por todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior a $82.938,24 y menor o igual a $141.876.48.

Para todos los titulares que con la suma de sus prestaciones perciban un importe superior a $70.938,24 y menor o igual a $82.938,24, el monto del ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar los $87.938,24.

Para los titulares que perciban un importe superior a $141.876,48 y hasta $146.876,48, el monto del ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.

Refuerzo ANSES: cómo se cobrarán los $20.000 en agosto

$20.000 para los que cobren $70.938,24

$5.000 para los que perciban un importe superior a $85.938,24 y menor o igual a $141.876,48.

Para los que peciben un importe superior a los $70.838,24 y menor o igual a $85.938,24 el monto del refuerzo será equivalente a a cantidad necesaria para alcanzar los $90.838,24.

Para los que perciban un ingreso superior a $141.876,48 y hasta $146.876,48, el monto del refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.

ANSES: tres datos a tener en cuenta

– Para percibir el refuerzo de ingreso previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación.

– En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos y estas deberán ser considerados y consideradas como un único o una única titular a los fines del derecho al refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto.

– El refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.