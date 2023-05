Luque propone un “plan productivo revolucionario”

“Necesitamos una agenda patagónica”, afirmó Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por Arriba Chubut, al analizar la estrategia de cara al desarrollo de la provincia y la región para los próximos años, con el eje puesto en la generación energética.

En diálogo con Clave Política que se emite por AzMTV Canal 9, Luque expresó que hay un equipo trabajando desde más de un año en un “plan productivo revolucionario” para Chubut, al remarcar que la generación de energías limpias es uno de los ejes del desarrollo al que deben aspirar los chubutenses y toda la Patagonia.

Consultado acerca de cuáles son las medidas que implementaría inicialmente si es elegido gobernador, Luque reconoció que no hay soluciones mágicas, “se necesitan personas con experiencia para lograr” el plan desarrollo que propone para la provincia.

En este sentido remarcó que existen cuestiones demanda soluciones inmediatas, “problemas obvios a resolver como la situación edilicia de los establecimientos educativos”, dijo al señalar que otros asuntos requieren mayor análisis y gestión para “solucionar los problemas a la gente”.

“Nosotros tenemos un proyecto más ambicioso que solo pagar sueldos”, afirmó el candidato a gobernador.

“Si no generamos una estructura de servicios básicos no vamos a lograr nunca crecer”, expresó Luque y volvió a remarcar la importancia de desarrollar una agenda de trabajo estratégica con la energía como eje para el crecimiento de Chubut en particular y la Patagonia en general.

La deuda

Respecto de la deuda pública, Luque aseguró que, si es elegido gobernador, desde el día uno después de la elección apelará a las herramientas disponibles para “comenzar a trabajar en la reestructuración de la deuda”.

“Somos el único municipio de la Argentina con capacidad de tomar crédito internacional”, dijo Luque a modo de ejemplo acerca de su capacidad para administrar la cosa pública, al afirmar que el objetivo “es llevar esa experiencia a la provincia con equipos que contengan a diversos actores de todo el territorio”.

En ese sentido y atento a la necesidad de obtener el apoyo legislativo ante eventuales acuerdos sobre las finanzas públicas, Luque aseguró que cuenta “con la responsabilidad de quienes sean nuestros adversarios u oponentes para resolver los problemas de la gente”.

Desarrollo estratégico

El candidato a gobernador por Arriba Chubut aseguró que desde “hace más un año, venimos trabajando un plan productivo revolucionario”, poniendo en valor la generación de energía, especialmente el potencial de las renovables; como así también la pesca, y el turismo, entre otras actividades.

Sostuvo que resulta necesario, “redoblar los esfuerzos sobre la renta petrolera”, pero particularmente se debe mirar hacia el futuro mediante las “energías limpias”, brindado “herramientas para que el sector privado invierta”.

En este sentido insistió en la necesidad de una “agenda común en la Patagonia sobre energía limpia”, entre otros temas de interés que podrían encararse en bloque desde la región, no solo desde el debate legislativo, sino a la hora de gestionar ante el Ejecutivo nacional.

Luque expresó que, de ser gobernador, no se avanzará con ningún proyecto que no cuente con respaldo “económico, social y ambientalmente sustentable”.

Arriba Chubut

Respecto del armado de la fórmula electoral con Ricardo Sastre, Luque puso en valor la actitud del madrynenes, al señalar que los dirigentes políticos, “no estamos acostumbrados a los actos de generosidad, y el de Ricardo es un mensaje para la política”.

El comodorense desdeñó a aquellos que buscan “solamente ocupar una banca”, al expresar que resulta necesario entender que la política “es para servir”, y en ese sentido interpreta que es importante que el sector privado “sea protagonista”.