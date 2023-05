La justicia absolvió a Juan Peyla

Sobre el mediodía de este viernes, la jueza Stella Eizmendi absolvió a Juan Peyla en la causa que lo tenía como imputado de “homicidio culposo agravado” en Puerto Madryn, por la muerte de Marcos Villagra.

La magistrada, tras las audiencias y la valoración de las pruebas, indicó que “la duda no ha podido ser despejada con los elementos probatorios” donde la víctima fue embestida desde atrás, por el vehículo que era manejado por Peyla en el 2020.

La resolución de la jueza generó un gran malestar entre los familiares de Marcos Villagra y generó, incluso que la madre del joven de tan solo 26 años fallecido sufriera una descompensación.

Por su parte, la hermana de Marcos, Malena aseguró que la absolución “fue totalmente arbitraria” y luego añadió que “hoy siento que mataron otra vez a mi hermano, me lo volvieron a quitar. Me molesta la injusticia y el mensaje que dio la jueza, súbanse a un vehículo, maten que no pasa nada”.

Por otro lado, criticó “la incompetencia que tienen los peritos de la ciudad y la zona es abismal. Quisiera saber si ellos pueden apoyar la cabeza en la almohada y saber que dejaron a un asesino suelto”.

Por último, aseguró que “esto no termina acá. Vamos a impugnar la decisión y vamos a seguir hasta las últimas instancias”.