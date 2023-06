Juan Pais: “La provincia está mejor que cuando ingresamos y ahora está en condiciones para despegar”

El diputado provincial de Chubut al Frente, Juan Pais, dialogó en Azm Radio sobre su futuro político, su paso por la Legislatura Provincial y lo que representa Arriba Chubut: “Tenemos a los mejores candidatos”, señaló.

En primer término, admitió que estas semanas son parte de una “etapa preelectoral, por lo que transforma la dinámica del trabajo en la legislatura, ya que es un cuerpo sumamente político, y esto hace que algunos proyectos se posterguen un poco”.

Seguidamente, indicó que en su caso al estar en la lista de diputados que buscarán repetir mandato, “hay algunos proyectos que se dejan para más adelante, para la próxima gestión”.

En tanto, al ser consultado sobre estos casi cuatro años como diputado oficialista y en la que en más de una oportunidad tuvo que “dar la cara”, resaltó que “Chubut atravesó una gran crisis” y que ya se logró pasar por el ojo de la tormenta por lo que “la provincia está mejor que cuando ingresamos a la Legislatura y hemos aportado nuestro granito de arena”.

Ante la nueva realidad que describe Pais ve que para los próximos años “se vienen muchos desafíos y es un orgullo poder integrar la nueva lista de diputados y a su vez es un gran compromiso”.

“Creo que tenemos los mejores candidatos y no es detrimento de otros, sino me remito a la trayectoria, a la experiencia de gestión demostrada. Sobre todo por el candidato a gobernador, quien en definitiva es quien conducirá el Estado una vez que consiga la victoria. También tiene dilatada trayectoria el vicegobernador. Con equilibrio, experiencia en el Poder Ejecutivo de Puerto Madryn, con 4 años en la Legislatura. Creo que se ha conformado una fórmula competitiva, con hombres con trayectoria, con ideas”, declaró.

Luego reiteró que “la provincia todavía tiene problemas, pero ha atravesado lo peor y ahora está en condiciones para despegar, con proyectos nuevos, con miradas a largo plazo”.

Por eso sostuvo que “cuando me preguntaron si quería repetir mandato respondí que sí, mientras hubiera un proyecto político. No me interesa solamente estar por estar. Creo que ésta es una propuesta sumamente competitiva, atractiva y que tiene posibilidades de ser transformadora de la provincia”.

“Nosotros tenemos un plan para todo, hay un plan para gobernar la provincia”, dijo el comodorense y luego habló sobre el reperfilamiento de la deuda que se logró con el acompañamiento de otros sectores políticos: “Quien se presenta como candidato a gobernador tiene la obligación de saber el estado en el que está la provincia y no vale quejarse”.

“Los problemas están para resolverlos y el que se presente tiene que traer alternativas e ideas para dar con las soluciones”, aclaró.

Por último, dijo que el frente Arriba Chubut pegó un salto de calidad política, abrazando a diversos sectores y pretende hacer lo mismo una vez que se sea gobierno, si la comunidad lo permite.