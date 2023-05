Instalarán equipos de energía solar en el ámbito rural

El Gobierno del Chubut realizó una capacitación sobre la adquisición de boyeros solares para el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), los cuales serán instalados a lo largo de distintos puntos del territorio provincial.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Secretaría de Energía de Nación y técnicos de INTA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio; y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut.

En la taller de capacitación realizado el jueves 11 de mayo, se firmó un convenio entre la Secretaría de Energía de Nación y el INTA, quién será el organismo que instalará los boyeros solares. Se trabajó también sobre los mecanismos de implementación, los plazos, la entrega de kits, la declaración jurada de recepción y compromiso de los usuarios, y la capacitación a usuarios.

Además, se capacitó en la manipulación, el armado de equipo, la instalación, monitoreo y uso eficiente de los alambrados eléctricos (boyeros solares).

La capacitación estuvo a cargo del coordinador del PERMER, Gonzalo Yurkevich; de la integrante de la Secretaría de Energía de la Nación, María Monteros; del miembro del Área de Ganadería de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Chubut, Andrés La Torraca; el integrante del Área de Recursos Naturales de la EEA Chubut, Gustavo Buono; y los técnicos agrónomos del EEA Chubut, José Larrosa, y Ramiro Castro.

Bajo la órbita de este Programa Nacional, en la Etapa de PERMER domiciliario, se instalaron en nuestra provincia 1100 equipos de energía fotovoltaica, los cuales contaron con dos módulos de energía fotovoltatica, un tubo y cuatro lámparas tecnología LED, una radio Am/Fm, una batería y una linterna con su panel fotovoltatico.

Asimismo, se sigue avanzando en la instalación de 65 equipos fotovoltaicos en viviendas y reparticiones en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Provincia.

PERMER

El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) es un proyecto de inversión y asistencia técnica que apunta a asegurar el abastecimiento del servicio eléctrico a una parte de la población del país que no dispone de energía eléctrica de red y no dispondrá de ella en el corto y mediano plazo. Ese abastecimiento debe realizarse en forma sostenible y mediante la utilización de fuentes de generación de energías renovables, (sistemas fotovoltaicos, eólicos, micro turbinas hidráulicas, etc.), contribuyendo de ese modo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El PERMER es un programa con alto contenido social cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales dispersas, promoviendo el arraigo de los pobladores al medio, a través de: proveer servicio eléctrico, confiable y sostenible, que satisfaga sus necesidades básicas de iluminación y comunicación; facilitar la participación del sector privado en la provisión de suministro; reforzar la capacidad institucional de los entes reguladores y mejorar la información sobre fuentes de energía renovables existentes en el país.