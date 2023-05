Hallan el esqueleto de uno de los primeros colonos americanos: un adolescente con una pierna rota

Un joven de 15 años podría haber estado a bordo de uno de los primeros barcos que desembarcaron en Maryland en marzo de 1634.

Lo arrojaron a la tumba con poca ceremonia. No tenía ataúd, ni mortaja, ni probablemente familia que lo llorara. Tenía la pierna derecha rota y quizá las costillas dañadas, además el brazo derecho torpemente cruzado sobre el pecho. La mano izquierda cerrada en un puño.

Tenía la mandíbula cuadrada, medía 1,70 metros y unos 15 años. Y cuando los expertos abrieron su tumba de casi 400 años la semana pasada, se dieron cuenta de que estaban ante uno de los primeros colonos europeos de Maryland, y uno de los primeros colonos de lo que se convertiría en Estados Unidos.

Travis Parno, director de investigación y colecciones de Historic St. Mary’s City, dijo que el joven bien podría haber estado a bordo del Arca o de la Paloma, los barcos que trajeron a los primeros colonos blancos permanentes a las orillas del río St. Marys en marzo de 1634. Parno calificó el descubrimiento de “monumental”.

“Se trata de alguien que estuvo aquí en los primeros años del asentamiento, la vanguardia de la invasión colonial”, dijo la semana pasada, de pie junto al lugar, cerca de la antigua capital colonial de Maryland, a unas 70 millas al sureste de Washington. “Alguien sobre quien nadie escribió. Es un periodo del que tenemos muy poca documentación”.

“Disponer de los restos físicos de una persona que formó parte de aquella empresa, que vivió aquí brevemente y que murió pronto” es crucial, dijo Parno. “Uno se pregunta… para qué vino… las esperanzas que tenía, los sueños que tenía”.

El descubrimiento se produce dos años después de que Parno anunciara que él y sus arqueólogos habían descubierto el contorno del fuerte perdido que los colonos construyeron tras su llegada. Se trata del yacimiento arqueológico colonial más antiguo de Maryland, dijo, y contribuye a que los investigadores conozcan mejor la colonización europea en la región de Chesapeake y su efecto en los residentes indígenas.

El enterramiento de la adolescente se encontró justo fuera del emplazamiento de las murallas del fuerte.

“Creo que cuenta una historia fascinante de cómo los jóvenes ayudaron a asentar estas colonias”, dijo Kari Bruwelheide, antropóloga biológica del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. “A menudo son los que se encuentran en la tumba, y sin un tratamiento [de enterramiento] adecuado”.

Pero lo que le ocurrió a éste es un misterio. ¿Se hirió en una caída? ¿Un ataque? ¿O de alguna otra forma?

El examen y la excavación del yacimiento corrieron a cargo de Bruwelheide, Douglas Owsley, conservador de antropología biológica del Smithsonian, y Parno y su equipo de arqueólogos.

“Esta es la cara de los colonos ingleses, estos primeros, y son niños, según nuestros estándares”, dijo Owsley.

Bruwelheide dijo que la estructura del rostro sugería que el esqueleto era europeo. Su estructura ósea apuntaba a su juventud. No había clavos que indicaran un ataúd, dijo, y la disposición de sus piernas mostraba que no había estado envuelto en un sudario.

La posición de su brazo derecho era un enigma, dijo Bruwelheide. Quizá murió boca abajo con el brazo debajo del pecho y quien lo enterró no lo colocó en su posición normal, o no pudo hacerlo. El hueso más pequeño de la parte inferior de la pierna derecha, el peroné, estaba roto. Y el hueso más grande, la tibia, parecía agrietado o roto, señaló. Probablemente se rompió la pierna poco antes de morir, aunque eso no le habría matado a menos que se infectara, dijo Bruwelheide. A pesar de su edad, probablemente había hecho solo el viaje de varias semanas a través del Atlántico.

“Si hubiera tenido familia aquí, le habrían enterrado con un poco más de ceremonia”, dijo Bruwelheide. “Así que podemos suponer que no tenía familia. Era un chico de 15 años. Muchas tripulaciones de barcos de la época tenían grumetes”. O podría haber sido un sirviente contratado.

Entre los 150 colonos originales de Maryland había muchos católicos ingleses que huían de la persecución protestante.

Compraron a los indios yaocomico locales la tierra de 30 millas alrededor de lo que hoy es St. Mary’s City, pagando con hachas, azadas, telas y hachas, según las cartas escritas por un sacerdote jesuita, el padre Andrew White, que se encontraba entre los recién llegados.

Mary’s fue la primera capital de Maryland y albergó su primera Casa del Estado, pero la ciudad fue abandonada cuando la capital se trasladó a Annapolis en la década de 1690.

La excavación actual se encuentra en un prado del tamaño de un campo de fútbol. Es propiedad de Historic St. Mary’s City, un lugar histórico y museo.

Parno dijo que parte del enterramiento se descubrió en 1992 por accidente. Unos arqueólogos que habían excavado en lo que creían que era un agujero para postes de una valla dieron con la parte inferior de las piernas del esqueleto. Pero aún no se había localizado el fuerte y no estaba claro qué representaba el enterramiento. Los primeros arqueólogos rellenaron la tumba para protegerla de los curiosos.

Con el descubrimiento del fuerte y la atención pública que generó, Parno dijo que le preocupaba que alguien pudiera encontrar la tumba y alterarla. “La gente que ve una excavación arqueológica puede querer excavar un poco”, dijo. “Suele ocurrir”. Por ese motivo, y con la disponibilidad de los antropólogos del Smithsonian, “pensamos que sería un momento realmente bueno para investigar este enterramiento y, en última instancia, sacarlo de la propiedad.”

Dijo que los restos se limpiarían y se enviarían al Smithsonian para un examen detallado. Finalmente, se volverán a enterrar, probablemente en St. Mary en un lugar adecuado, dijo. Mientras los expertos fotografiaban y medían el esqueleto la semana pasada, una brisa agitaba un campo cercano de flores amarillas.

“Ha sido emocionante y angustioso a la vez”, dijo Jessica Edwards, directora del fuerte de St. Mary. Era el primer enterramiento que excavaba. Los huesos eran muy delicados.

“Y se trataba de una persona”, explica. “No quieres romper nada”.

