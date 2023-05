Golfistas del PMGC de gran actuación en el “Fourball Las Américas”

Entre los días 9 al 12 de mayo, se jugó la 2° edición del Torneo “Fourball Las Américas”, certamen de golf por equipos de dos jugadores, que se llevó a cabo en República Dominicana.

De esta competencia, fueron parte una delegación de golfistas representantes del Puerto Madryn Golf Club, como ser Sergio Amoroso y David Morel que compitieron en pareja como así también Julio Pratesi, que formó dupla con un colega del Club Praderas de Luján.

Amoroso, Morel y Pratesi, se trajeron los primeros puestos desde el “Fourball Las Américas”

Con un formato de la mejor pelota del equipo, se compitió en las canchas Dye Fore y Teeth of the Dog, en Casa de Campo Resort & Vilas, la 2° Edición del Torneo “Fourball Las Américas” de Golf disputado en República Dominicana.

Ambas canchas de golf son frecuentes sedes de torneos internacionales y del Campeonato Latinoamericano de Aficionados, mientras que en esta oportunidad fueron parte cerca de 80 equipos de dos jugadores llegados desde 10 países distintos, divididos en 4 categorías, de A, B, C y D, dependiendo de la suma de Index Hándicap de los jugadores del equipo.

En la categoría B (22,1 a 32 de Hándicap Index) participó la pareja representante del Puerto Madryn Golf Club, integrada por Sergio Amoroso y David Morel, quienes se ubicaron en el primer puesto, con cuatro vueltas de 67/65/56 y 59 golpes, completando 247, para un espectacular resultado de 41 bajo par.

Asimismo, con ese score, resultaron ganadores de la competencia general y se hicieron acreedores a la invitación a volver para la edición 2024.



Por su parte, Julio Pratesi, también socio del Puerto Madryn Golf Club y conformando dupla con Matías Etcheverry del Club Praderas de Luján (Buenos Aires), se ubicaron en el primer escalón de la categoría C (32,1 a 39 de Hándicap Index suma), con cuatro vueltas de 65/59/67 y 62, para un score total de 254, que dio 35 bajo par.

Este equipo había ganado su categoría y la general el año anterior, el 2022, ya habían recibido invitación para ser parte de este 2023. Así, retuvieron el título en su divisional quedando segundos en la general a 6 golpes de los punteros.