Gioja responsabilizó a Sergio Uñac por el fallo de la Corte

El diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan, José Luis Gioja, culpó a Sergio Uñac por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones del próximo domingo.

“Queridos amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado lo sentimos mucho. Todo estábamos ilusionados con ir a votar el 14, ¿Saben para qué? Para festejar el domingo a última hora. Pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil”, comienza reflexionando Gioja en un video que circuló a través de grupos de WhatsApp luego de la resolución del Máximo Tribunal que profundizó la disputa entre el Gobierno Nacional y la Justicia.

En este contexto, el diputado nacional del Frente de Todos señaló: “Aquí hay dos responsables de esto que pasa”. “Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas; se lo dijeron abogados -él es abogado-… le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza”, criticó y lamentó: “Obviamente que no aceptó”.

En segundo término, Gioja cargó contra la Corte Suprema: “No puede hacer lo que ha hecho faltando cuatro días, venir a interrumpir y cortar la elección del 14″. “La verdad que esta Corte deja mucho que desear”.

“Compañeras y compañeros, sigamos trabajando, no bajemos los brazos, vamos por buen camino. Sigamos ilusionados, soñemos con un San Juan mejor porque vamos a construir un San Juan mejor”, concluyó el candidato a gobernador su mensaje a la militancia.

El Máximo Tribunal resolvió este martes suspender los procesos electorales de Tucumán y San Juan haciendo lugar a varias medidas cautelares solicitadas por la oposición, que cuestionó la constitucionalidad de que los actuales gobernadores de esas provincias, Juan Manzur y Uñac compitan por un nuevo periodo.

En el caso del mandatario sanjuanino, la cautelar de la oposición considera que estaba inhabilitado para volverse a presentar a elecciones, al entender que ya había cumplido dos mandatos consecutivos.

En la gobernación consideraban que “la Constitución provincial habilita dos reelecciones consecutivas en el mismo cargo” y que Uñac asumió “la gobernación de San Juan el 10/12/2015 y cumple su mandato hasta el 10/12/2019 (primer periodo), luego es reelecto (primera reelección) por el periodo 2019/2023″, motivo por lo cual “está perfectamente habilitado para presentarse a una segunda reelección”.

Además del video, Gioja firmó un duro comunicado en el que pide “disculpas al pueblo de San Juan” por “el espectáculo absurdo que el egoísmo y la ambición de la politiquería nos está haciendo vivir”. El dirigente peronista habló de “maniobras rastreras” para “hacerse o mantenerse en el poder” que “nos han llevado a sufrir este episodio vergonzoso de judicialización y la consecuencia más vergonzosa aun de aprovecharse de ello para desdoblar las elecciones, incurrir en un sideral gasto para el presupuesto provincial y obligar a nuestro pueblo a ir a las urnas a votar por solo una parte de sus candidatos”.

En el texto volvió a criticar a Uñac, a quien sin nombrarlo lo trató de “mezquino”: “En su desesperación por mantenerse en el poder intenta rapiñar lo que la preferencia del pueblo ya le ha negado en todas las encuestas serias que conocemos”.

“Hacerse la víctima no lo convierte en víctima, sino en victimario. Porque, armado de capricho y soberbia, ha permitido que se pisoteara nuestra Constitución”, cuestionó Gioja.