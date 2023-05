[SOLICITADA] Caso Marcos Villagra: Repudio generalizado a la sentencia absolutoria

‘Nosotros, familiares de víctimas de siniestros viales en conjunto con asociaciones y ante la resolución del caso de nuestro hijo Marcos Villagra, porque como familiares así lo sentimos, asesinado en situación de siniestro vial el 25 de febrero de 2020 cuando transitaba saliendo de su trabajo en bicicleta con casco y luces reglamentarias y que fuera embestido por el imputado Juan Manuel Peyla quien conducía su rodado Volkswagen Vento a exceso de velocidad, sin luces y pasando semáforo en rojo.

Todo esto ocurrió en Puerto Madryn, Chubut. Luego de que en reiteradas veces anteriores a la fecha de juicio el imputado planteara la posibilidad de juicio abreviado y ofreciera dinero (4.000.000 de pesos) a la familia para no tener que afrontar un juicio, en las veces que la familia desistió y rechazó estos ofrecimientos incoherentes ya que para ellos como familia la vida de su hijo vale tan cara que el acusado jamás podría pagarla.

Luego de tres años y tres meses de agonizar, la familia consigue llevar su caso a juicio oral y público donde luego de escuchar, los testimonios clave que inculpan a Peyla por la temeraria conducción de su rodado a alta velocidad y el uso indiscriminado del celular en el momento del hecho, observando las pruebas contundentes que incriminan al acusado, la jueza Stella Eizmendi decide resolver la absolución del imputado por no tener clara las pruebas.

Por medio de la presente y en carácter de madres, padres y familiares de víctimas de siniestros viales y porque creemos que la Justicia no puede mirar para otro lado y tener tanto desprecio por la vida, repudiamos el accionar de la jueza Eizmendi que ante la fundamentación de tener dudas de sobre cómo fue el siniestro que involucra a los ya nombrados en el episodio, prefirió absolver a Juan Manuel Peyla en vez de investigar más a fondo.

Dejando así una familia destrozada, como muchas de las que acá firmamos, que no tenemos condenas ejemplares, de forma que la vida humana se transforma en menos valiosa que el robo de un celular’.

Organizaciones que adhieren a la nota:

1) Vivian Perrone: Asociación Madres del Dolor y Asociación Internacional de Victimas de Tránsito DNI 14.186.955

2) Fundación Estrellas Amarillas La Pampa – Argentina. Silvia González (presidenta) DNI:18.647.837

3) Silvia Fredes. Asociación Civil Madres del Dolor DNI 23 596 713

4) Gladys Bizzozzero DNI: 18404484 Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito Tierra del Fuego.

5) Fundación Estrellas Amarillas Río Negro (VIEDMA) Thelma Aguila DNI:29230776 Jonathan Frego DNI:34.221.063

6) Cesar Héctor Alarcón. Papa de Evelyn Alarcón DNI:22.449.687.Villa Regina Río Negro.

7) Fundación Estrellas Amarillas, El Bolsón, Río Negro Paola Vera. DNI: 28.356.575

8) Fundación Estrellas Amarillas San Antonio Oeste, Río Negro .Nancy Catriel . DNI: 17.315.472

9) Fundación hija del cielo . San Antonio Oeste Río Negro Jorge Pil DNI.27.432.278 Maria Tolosa DNI. 21.389.385

10) Asociación civil Vito Otero. Adriana Otero, Pergamino, Bs As DNI: 14.623.483

11) UFAVIC.(Unión de Familiares de Victimas Viales) Sonia B. Centeno DNI:18.400.603.Fanny Margarita Puntanos DNI:16.482.063.Roberto Escalada DNI:24.625.651, Hurlingham, La Matanza, Merlo, Moreno, Avellaneda, Marcos Paz, Gral Rodríguez. pcia de Buenos Aires.

12) Estrellas Amarillas, Lucas Gonzales, Entre Ríos. Viviana Mac Dougall DNI: 21.427.137. Azariel Coria Mac Dougall DNI 39.578.387. Mauricio Fariña DNI 22.585.717.

13) Fundación Estrellas Amarillas Santa Rosa La Pampa. Dora Nelda Hirtz DNI : 13384092. Sofia Virginia Rodríguez DNI 43.483.993. Romina Aguirrezabala DNI: 29.546.361. Antonio Roque Benítez DNI 12.723.280. Mirta Forfet DNI 18.583.898. Lidia Beatriz Zalabardo DNI 3.938.059. Mabel Beatriz Galesio DNI 17.405.380. Susana Beatriz Sánchez DNI 11.825.120. Jesica Coronel Dni: 33.526.571. Mónica Beatriz González DNI 18.424.842. María José Arroyo Dni: 32.763.332. Estela Medina DNI 12.938.757. Claudia Carabajal DNI 22.936.131. Ileana Verónica Moreyra DNI 24.153.253. María Laura Vega 38.796.617. María Rosa Merino DNI 14.482.761. Lucia Laura Soler DNI 30.877.244. Alexis Javier Platner DNI 41.642.867. Sofía Platner DNI 45.459.348.

14) Estrellas Amarillas Realico, La Pampa Patricia Ojeda DNI: 21.702.290

15) Estrellas Amarillas Uriburu, La Pampa Gómez Raúl Eduardo DNI 16.638.355. Alejandra Azin DNI: 20.107.553

16) Estrellas Amarillas, Gral. Pico La Pampa. Zulma Edith Aimonetto Dni:17.470.780

17) Roberto Bustamante de Catrilo (L.P) 23.783.865

18) Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, San Juan Guillermo Raúl Chirino DNI: 23.567.004. Marcela Alejandra Nievas DNI: 23.036.638.

19) Fundación Estrellas Amarillas Esquel (Chubut). Rocío Esteban DNI: 33.287.179. Daniel Esteban DNI: 16.049.924. Soledad Fernández DNI: 32.845.313. Bibiana Campodonico DNI: 13.814.863 Verónica Marisa Possi DNI 30.383.678

20) Estrellas Amarillas Comodoro Rivadavia (Chubut) Carlos David Ullua 18.263.577.

21) Alejandra Acevedo DNI: 22.227.037 FA.VI.A.T.CA Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito Catamarca.

22) Rubén Crego papá de Lautaro Crego 21.730.623 Tres de Febrero Bs As.

23) Virginia Natali, mamá de Gianna Melo Natali, Marcos Juárez, Córdoba DNI 27.935.649.

24) Margarita Ampuero DNI 23.145.160 y familia:de Hugo Ampuero Estrellas Amarillas San Salvador de Jujuy.

25) Lorena Paola Osores mama de Lucia Costa Osores San Miguel DNI 26144509

26) Estrellas Amarillas Puerto Madryn (Chubut) Tommasone Karina Lea, mamá de Marcos Villagra. DNI 25.947.535. Villagra Malena, hermana de Marcos Villagra. DNI 40.818.613. Marcos J. Villagra, papá de Marcos Villagra. DNI 24.785.644

27) María Virginia Araujo DNI: 20.118.299 RED NACIONAL DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE TRANSITO ESTRELLAS AMARILLAS ELDORADO MISIONES

28) Santiago Saccoccia 29.360.460. Andrea País 26.958.949. Padres de Facundo, Bahía Blanca

29) Alejandro Ceballos DNI 12.996.574 Diplomado en Seguridad Vial – Córdoba Capital.

30) Estrellas del Neuquen – Fabiana Marillan Dni 22.473.108.

31) Lilian Pérez 13.562.802 Estrellas Amarillas Bragado, Bs As.

32) Maria del Carmen Ligiero DNI: 10.593.564. Estrellas Amarillas Concientizacion, Gálvez, Santa Fe.

33) Carlos Lavezzi. DNI: 21.433.845 Estrellas Amarillas por la Memoria, Colon, Bs As

33) Eduardo Alfredo González, DNI: 13.814.840. Estrellas Amarillas Trelew.

35) María Gabriela Loose 30.796.964 – activista por la seguridad vial – Nogoyá – Entre Ríos

36) Sandra B. Torres DNI 18.180.055 Ong Bien Argentino. Neuquen Capital.

37) Fundación estrellas amarillas 🌟 de Moreno, Ituzaingó,Merlo,Marcos paz,General Rodríguez , José c paz , gran Bourg y San Miguel. Mónica González DNI 26.034.987 Sánchez Andres DNI 21.143.694

38) Rubén Aurelio DNI 23.263.236 vice presidente de CAFAVI la Matanza

39) Nancy Alvarez DNI 22630377 Fundación abrazos que Calman Bragado.

40) Monica Beatriz Pueblas DNI 13800792. C.A.B.A.

41) Pía Perez 16558450 Caba

42) Andrea Savino:17.564 .130 Moron(Pc..Bs.As)

43) Lilian Cugnu, dni.11569840 Nuestros Angeles de Lanus

44) OSCAR ARMANDO DIAZ 18011206 ,PAPA DE SIMON » LA VICTORIA SERA TUYA »

45) Laura Iglesias. 20 608 277 Hija Abuela Betty Malditas Picadas de San Martín.

46) Servera Silvia Elena. mamá de Juan Ignacio Roldan DNI 16286485. Caba

47) Patricia Sanchez Bruno dni 17029279 , mama de.Yoaquin Tomas Bruno victima de picada callejera

48) Nelvi Volders DNI 13992081 Caba

49) Marcela Dib, Dni 22.984.252- Hna Leila Dib, Caba.

50) Cufre patricia. Dni 22981367 mamá de Roy Maximiliano Lopez. Victima de siniestro vial

51) Mascarello Sabrina mamá de Lucas Emanuel Peralta Luna. Dni 27182754 CABA

52) Ana Franco Dni 18 214 905 Mienbro del Frente de familiares de víctimas Activos En La Lucha

53) Pablo Contreras Ordoñez 21971964 Adraina Patricia Molina 21438303 ESTRELLAS AMARILLAS RADA TILLY (Chubut)

54) Teresa Mellano Red Nacional de Familiares de Victima de Tránsito. DNI 14792058

55) Asoc familiares de victimas de delito y tránsito Mar del Plata. HÉCTOR Blasi Dni 14173884

56) MAPALVI (madres y Padres en Lucha por La VIda) Tigre Bs. As. Cristina Armoa Dni13872035

57) Stella Maris Hernández DNI 26 084608

58) mamá de Eduardo Gomez DNI 5.811.355.

59) NOEMÍ CARDOZO 17896536 Malditas Picadas

60) Federico Labaen. Dni 23401788. Mesa Chubutense de Víctimas Viales.

61) Fundación Luz del Cielo Alan Alexis Benítez de San Luis Sandra Arse 20414608

62) Prevención vial más vida. Liliana Escobar 23642627

63) Lorena Rivero Lomas de Zamora. Dni 26592054

64) Hernanz Maria Cristina. DNI 6238333 Grupo J.E.N El Bolson R.N. Tres víctimas de alcohol al volante

65) Anabel Izaguirre, Dni 16037497, mamá de Andrés Scalenghe,La Matanza.

66) Miriam Sonia Méndez DNI 16734707 PAVICEI. Padres víctimas de Conductores ebrios e irresponsables al volante PAVICEI… Salta..

67) ASOCIACIÓN MADRES DEL DOLOR DE LA RIOJA. Mirta Collante DNI 12.261.116

68) Cecilia Carmen Oliveras DNI 17951725 nuestros ángeles.