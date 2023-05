Arcioni entregó equipamiento a hospitales por más de 30 millones de pesos

Con una inversión de más de 30 millones de pesos, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este lunes en Rawson la entrega de moderno equipamiento para los Hospitales de Esquel, Puerto Madryn y Corcovado que permitirá incrementar la calidad y cantidad de estudios realizados en los nosocomios provinciales.

Durante el acto desarrollado esta tarde en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Salud, Miryám Monasterolo; sus pares de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; y de Infraestructura, Gustavo Aguilera; el secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo; los directores de los Hospitales de Esquel, Carlos Winter; de Puerto Madryn, Mauricio Lucero; y de Corcovado, Soledad Manríquez; subsecretarias del Ministerio de Salud; y los diputados provinciales Pablo Nouveau y Rafael Williams, entre otras autoridades presentes..

“Hemos entregando equipamientos desde el primer día”

En este marco, Arcioni aseguró que “hacía mucho tiempo que no se veían estas inversiones en los hospitales, puede haber muchas críticas por parte de algunos sectores político determinados, pero en particular con el hospital de Esquel hemos entregando equipamientos desde el primer día. Así hemos equipado a todos los hospitales en un momento muy crítico de la provincia, pero nunca perdimos nuestro rumbo sabiendo cuáles eran nuestras obligaciones”.

“Hoy en el último tramo de la gestión, uno puede mirar con orgullo todo lo que hemos hecho. Lamentablemente, muchas cosas no se pudieron visualizar”, precisó Arcioni y destacó que “hoy se está construyendo con un avance importante la ampliación del hospital. Es una obra que seguramente nosotros no la vamos a inaugurar, pero no importa quién comience la obra, lo importante es que se continúe, y culmine”.

Tierras para el Hospital de Esquel

“También llevamos a la par la negociación con el Gobierno Nacional, por la nueva tierra para el hospital como requerimiento histórico por parte de todos los ciudadanos de la zona y es una gestión que comenzamos junto con el diputado Igón, y que hoy la lleva personalmente con mucha diligencia Alejandro Sandilo, sin dejar de consultar, presentando notas, es decir, para poder lograr esa tierra y poder el día de mañana tener un enclavado del hospital que todos queremos, sobre todo en la comarca, pero en forma paralela, vamos ampliando el hospital de Esquel para poder dar respuesta a todos, y equipándolo”.

“En materia de salud, uno mira para atrás, y acá los rawsenses pueden decir que el hospital de Santa Teresita, que estuvo abandonado durante años, hemos culminado las etapas, entregamos automóviles, mejoramos la terapia, y los equipamientos. En el hospital de Trelew culminamos toda la obra, está ahora el proceso para el equipamiento, que ya aprobó la Legislatura, y ya se está encargando todo para poner en funcionamiento el nosocomio. El hospital de Las Plumas próximamente inaugurar, que hubo un problema con la empresa, no con la provincia, con la empresa, ya se va a inaugurar en agosto, el Hospital Regional de Comodoro, ampliando permanentemente al igual que el Hospital Alvear”, enumeró Arcioni.

Y siguió: “Cuando uno mira todo lo que se ha hecho en materia de salud, porque estamos hablando específicamente de esta área, uno puede mirar a los ojos de los vecinos y decir que más allá de las crisis financieras que nos tocó, hemos dado respuesta. Como también la renovación de toda la flota de ambulancias, y ahora renovando nuevamente, esperando las últimas cinco, y como también la recomposición salarial”.

Por último, Arcioni destacó que “es importante remarcar la recomposición salarial. Obviamente que uno siempre quiere que estén mejor, más con la situación que estamos atravesando, pero cuando uno ve los sueldos que se pagaban el semestre anterior, y lo que están hoy pagando, la verdad que hubo un incremento muy importante. Entonces, es simplemente mirar los números, obviamente que ya sabemos todo el flagelo que estamos luchando, todos, con los recursos, pero dando respuesta y con mucho esfuerzo llegando y cumpliendo con nuestras obligaciones”.

“Mejorar la calidad y accesibilidad”

A su turno, la ministra Monasterolo agradeció al Gobernador «porque es una alegría inmensa poder entregar este equipamiento a los hospitales de este Ministerio», y añadió: «Gracias a los integrantes del Gabinete y a los diputados provinciales que nos acompañan, y a todos los funcionarios, porque mejorar el equipamiento de nuestros quirófanos, laboratorios, de nuestros hospitales nos permite no solo mejorar la calidad de atención de los pacientes, sino también mejorar la accesibilidad».

Luego, dijo: «Hablaba con la directora del Hospital de Corcovado que este equipo que va a sumar el Laboratorio va a evitar el traslado de los pacientes a Trevelin o Esquel para diagnóstico preciso; y eso va a hacer que muchos pacientes no tengan que ser trasladados para tratamientos, sino que se van a atender en el lugar, porque tienen el diagnóstico adecuado. No solamente evita costos y tiempos; favorece el tratamiento precoz y evita que el paciente se desarraigue de donde su lugar de origen».

Sumó la ministra Monasterolo que «tener la posibilidad de tener tres torres de laparoscopía en el Hospital de Esquel -es el único, el resto tiene dos- es muy importante. Hay un trabajo muy fuerte con el equipo de cirugía, que venía pidiendo hace mucho tiempo, en tener una mesa de anestesia nueva, trabajar durante mucho tiempo con la Cooperadora para tener una mesa nueva de cirugía, hace que -a pesar de las condiciones edilicias del Hospital donde estamos trabajando para poder ampliarlo y todos los esfuerzos que ha hecho el Gobernador para tener la transferencia y realizar el Hospital nuevo- hacen que mejore mucho la calidad de la atención, y que además nos permita trabajar en simultáneo. Aumentamos la cantidad de pacientes y mejoramos la atención».

Por último, señaló: «Desde el primer día es lo que nos ha pedido el Gobernador Arcioni, que estemos atentos, dar respuesta a las necesidades de la gente y lograr una salud más justa y equitativa, más solidaria, de mayor calidad y que sea accesible para todos los pacientes».

“Este equipamiento que es fundamental”

Carlos Winter, director del Hospital de Esquel, agradeció al gobernador Arcioni y autoridades presentes, afirmó que “es muy importante para nosotros contar con este equipamiento que es fundamental, ya que el Hospital de Esquel es referente de 14 hospitales rurales de la zona de la cordillera”.

Agregó que “la torre de laparoscopia nos sirve para no postergar algunos turnos quirúrgicos, hace que las cirugías sean mucho más eficientes y se pueda trabajar mejor al igual que la torre de anestesia”.

El facultativo dijo además que “estamos agradecidos por este equipamiento que es parte de lo mucho que se ha venido equipando a lo largo del tiempo, o al menos lo que me tocó ver a mi domo director del hospital de Esquel desde hace un año y medio”.

Afirmó que “esto es fundamental para nosotros y agradecemos siempre porque la gestión en el equipamiento es fundamental” y finalizó diciendo “muchas gracias a todos en nombre del Hospital de Esquel, de los hospitales rurales, de la población de Esquel y de la cordillera”.

Nuevo equipamiento

Concretamente, el Gobernador hizo entrega de una nueva torre de Laparoscopía y un sistema de anestesia para el Hospital Zonal de Esquel.

El primer equipo, de un monto de 8.500.000,84 de pesos, está destinado a realizar procedimientos quirúrgicos más precisos y seguros, así como operaciones convencionales y diagnósticos por imágenes, reduciendo los días de internación y disminuyendo el riesgo de complicaciones. Esta herramienta permite la visualización, documentación y almacenamiento de imágenes de alta calidad en formato digital.

En tanto, el sistema de anestesia -para pacientes adultos, pediátricos y neonatales- cuenta con un avanzado monitor de signos vitales y módulo de análisis de gases anestésicos exhalados. El monto de inversión fue de 8.500.000,00 de pesos.

El mismo equipo fue destinado para el Hospital de Puerto Madryn un sistema de anestesia que demandó una inversión de 8.500.000,00 de pesos.

Por otra parte, el Hospital Rural de Corcovado recibió un analizador químico de última generación que posibilitará efectuar análisis de sangre de rutina y de emergencia, procesando una importante cantidad de muestras por hora.

Dicho equipamiento permitirá realizar diagnósticos tempranos, atender a una mayor cantidad de pacientes y mejorar la calidad de los resultados obtenidos. El monto de inversión fue de 4.533.754,56 de pesos.