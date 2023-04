Noche de boxeo en Trelew con el evento de «Guerreros del INTA»

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Coordinación de Deportes, y su departamento de Boxeo, organiza para esta noche de viernes, la 2° Fecha del calendario de boxeo municipal.

Será desde las 21 en el gimnasio N°1, con protagonistas locales, de la zona y los llegados desde Rio Negro, como ser José Gómez, que se medirá ante el anfitrión Dylan Navarro.

El Municipal N°1 recibe el 2° Festival de Box del año

La velada pugilística, en esta oportunidad, estará a cargo de la Escuela Municipal “Guerreros de INTA”, que conduce Diego Sañanco y será fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo.

La pelea de fondo ofrecerá en esta ocasión un duelo de campeones, dado que será animada por el campeón interprovincial Dylan “El Distinto” Navarro, de la escuela organizadora, frente al campeón provincial de Río Negro, José Gómez.

Al referirse al tipo de rival con el que se medirá su pupilo, Sañanco expresó: “Es un oponente difícil para Dylan. Es de Bariloche y es el actual campeón provincial de Río Negro. Es más alto y boxea muy bien. Pero queremos traerle rivales que lo exijan, así como lo hicimos en la última presentación ante Vivanco. Creo que será una linda pelea, que además será duelo de campeones, dado que Dylan Navarro es campeón interprovincial”.

Además, según indicó Sañanco, que tendrá a cargo la organización de esta segunda fecha del calendario anual de boxeo del Municipio, en el duelo de Semifondo se presentará Axel Figueroa, de la Escuela del gimnasio Municipal N°1, frente a Marcelo Manzo, de Guerreros del INTA. Mientras que, por otra parte, se producirá el debut de Morena Chicahuala de la provincia de Santa Cruz, frente a Jemima Ferrando de la Escuela de INTA.

Boxeo – En Trelew

Gimnasio Municipal N°1

Programa de peleas

Ariel Gutiérrez vs. Marcelo Pérez

Ludmila Pérez vs. Estefanía Loyola

Claudia Gómez vs. Karina Salazar

Nazareno Arriagada vs. Matías Contrenecul

Eduardo Zelarrayán vs. Santiago Barcala

Walter Moure vs. Dylan Acuña

Jemima Ferrando vs. Morena Chicahuala

Facundo Saihueque vs. Ezequiel Monsalve

Semifondo

Marcelo Manzo vs. Axel Figueroa

Fondo

Dylan Navarro vs. José Gómez