Más de 150 empresas en Evenpa 2023

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves el acto apertura de la 2° Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia (EVENPa) 2023, que se realiza en Puerto Madryn, y es organizada por la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA).

El evento que se realiza, en el predio del Club Social y Deportivo Madryn, desde el 13 al 15 de abril reúne a 150 empresas tractoras, PyMEs y proveedores de todas las áreas productivas patagónicas con el objetivo de encontrar el impulso necesario para potenciar oportunidades, reforzar vínculos y generar sinergia productiva.

En la presentación y durante la recorrida por los stands, el mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, Ricardo Sastre; el intendente local, Gustavo Sastre; el presidente de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior (CIMA), Oscar Dethier; el titular de la Comisión Organizadora de EVENPa, Sergio Peréz; el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el presidente de la Fundación BICE, Carlos Brown; y la vicepresidenta del BICE, Carla Pitiot.

“Un Estado presente”

En su discurso, Arcioni agradeció a los presentes y manifestó estar “muy orgulloso porque hay más de 150 PyMEs, de empresarios, emprendedores, y porque no también de soñadores, que no son solamente de Chubut sino también es regional, en parte porque tenemos PyMEs que nos acompañan de Santa Cruz, de Río Negro, de Córdoba y de Santa Fe, así que me siento doblemente orgulloso”, y agregó “los vemos mirando hacia el futuro, con el acompañamiento de un Estado presente”.

A su vez, el mandatario resaltó que “esa sinergia entre el sector privado y el sector público tiene que estar, porque tenemos el acompañamiento financiero, tecnológico, de capacitación que ayuda a todos y cada uno empresarios o PYMES para poder desarrollarse a futuro”.

“Hoy en Chubut, incluidos los comercios, tenemos más de 8 mil empresas o PyMEs registradas, generadoras de 140 mil puestos de trabajo registrado”, detalló el Gobernador y exclamó: “¿Cómo no va a acompañar un Estado?, ¿Cómo no va a estar presente para acompañar el crecimiento?”.

En relación al evento, Arcioni repasó que “estas rondas de negocios que se están llevando a cabo posicionan a Chubut en el lugar que se merece. En nuestra provincia tuvimos el año anterior en Comodoro Rivadavia la Expo Industrial de transición energética, un tema central, con repercusiones de primer nivel nacional. Ahora tenemos esta ronda que es la segunda, donde pueden conocerse, interactuar y relacionarse para justamente poder generar más negocios y fuentes de ingresos. Esto es lo que nos ayuda a posicionar, a nuestra querida provincia del Chubut, darnos a conocer”.

“Con el convenio que acabamos de firmar con el BICE, justamente con la Fundación, vamos a poder promocionar, exteriorizar, pero hay algo que es fundamental, la parte financiera, pero la más importante es la internacionalización de todos y cada una de las 150 empresas que hoy están acá”, indicó Arcioni en relación al convenio que rubricaron las autoridades durante la presentación.

Luego, el mandatario provincial precisó que “tenemos que dar a conocer mostrando nuestros productos y demostrando lo que realmente aportamos, si somos solidarios queremos que sean solidarios para todos nosotros, porque hoy necesitamos capacidad para poder transportar toda esa energía”.

“Tenemos puertos con inversiones importantísimas en Puerto Madryn, en Rawson, en Camarones, en Comodoro Rivadavia. Tenemos cuatro aeropuertos, tenemos rutas para poder sacar nuestros productos a nivel regional, nacional e internacionalmente”, enumeró Arcioni y recordó que “somos la cuarta provincia exportadora; tenemos aluminio, pesca, lana, fruta fina, distintos productos y, todo esto cuando hablamos de futuro y miramos hacia adelante, tenemos que acompañarlo con escuelas técnicas, esas que nos generaban y nos daban recursos humanos de calidad; por eso ahí tenemos que volver, justamente para que nuestros jóvenes se queden en nuestra provincia y tengan futuro”, consideró el Gobernador.

Para cerrar, Arcioni indicó que “hoy estamos pasando por un contexto muy difícil; y ustedes -empresarios- hoy están acá soñando y mirando, por eso hablo de soñadores, sepan que hay un acompañamiento de un Estado muy presente, sorteando todos los obstáculos, y no me vengan a decir que los problemas son de un año o dos, son de hace muchos y tenemos un ministro de Economía del Gobierno nacional -Sergio Massa- que está dejando absolutamente todo para poder revertir una situación crítica, poniendo la cara y lo que hay que poner, como ustedes lo saben, actitud, templanza y futuro”.

Potenciar la industria

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, dijo que “hoy celebro gratamente que esté de pie el EVENPa y con muchas más fuerzas de cuando comenzamos”, y agregó que “para nosotros cuidar al sector empresario es un rol de todos los días, entendimos desde el primer día que la actividad en conjunto entre el sector público y el privado deben caminar de manera conjunta y paralela para poder seguir potenciando la industria que tenemos en la ciudad y por sobre todas las cosas en nuestra querida provincia del Chubut”.

Sastre añadió que “esto no es poco, podemos decir que somos una de las únicas provincias que podemos llevar adelante varias industrias, y en conjunto con el Gobierno provincial venimos trabajando a destajo para que, no solo la provincia se ponga de pie, sino que sea fortalecida nuestra región, ese portal patagónico industrial y tecnológico que venimos buscando hace mucho tiempo”.

“Estamos creando futuro”

A su turno, el presidente de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior (CIMA), Oscar Dethie, expresó que “el espíritu PyMEy el empresariado se manifiesta en esta muestra. Existe mucha adversidad y mucha gente tiene a replegarse por protección, sin embargo, un empresario no tiene más recurso que salir adelante. Entonces, cuando se plantea una muestra con objetivo vincularnos en un evento de negocios, estamos creando futuro. Estamos siendo la esencia de la industria”.

“Muchos de los presentes hoy, son el resultado de la siembra de hace 4 años. Cuando nació CIMA, nos dimos cuenta de que necesitábamos proyectarnos hacia la región, y cambiamos y fuimos Cámara de la Región Patagonia. Luego nos dimos cuenta de que nos quedamos cortos en la visión, y necesitábamos integrarnos con el resto del mundo, y fuimos Cámara de Comercio Exterior de la Región Patagonia. En ese camino de las vinculaciones, nos integramos con la Cámara Argentina Alemana, formamos parte de la Unión Industrial Argentina, formamos parte de CAME. Queremos estar allá donde la vara es más alta y hay más exigencias para interactuar”, comentó el presidente de la CIMA.

“Esto es producto de una comunidad de PyMEs que trabaja, motoriza y se nutre con universidades y fundaciones. Por eso empezamos a trabajar con Comodoro Conocimiento, y el sector petróleo. Nos tenemos que abrir y lo hacemos entre todos. Argentina necesita desarrollar a sus legiones. No queremos depender de la región Centro, queremos depender de nuestras capacidades”, finalizó.

Firma de convenios

En este marco, se realizó la firma de un convenio entre el Gobierno del Chubut y la Fundación BICE, con el objetivo de promover el desarrollo de productos regionales y el agregado de valor en los mismos, diversificando la oferta exportable de Chubut; procurar la internacionalización de las empresas de la provincia mediante programas de capacitación y de promoción comercial e impulsar el acceso a financiamiento.

También, se rubricó un convenio entre la Fundación Observatorio PyME y la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn para el desarrollo de tareas conjuntas de cooperación y asistencia recíproca en el despliegue local del programa de prácticas profesionalizantes en las PyMEs del Chubut, contribuyendo al aumento de la oferta de jóvenes técnicos bien capacitados en la provincia, el desarrollo empresarial para la creación de empleo privado y la retención en el propio territorio de residencia de los jóvenes más capacitados.

Presentes

También, el evento contó con la presencia de los ministros de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Economía, Oscar Antonena; y de Seguridad, Miguel Castro; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer; el jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt; las subsecretarias nacionales de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross y de Desarrollo Emprededor, Natalia Del Cogliano; el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; diputados nacionales y provinciales, instituciones, cámaras empresariales, turísticas e industriales.

Además, los directores nacionales de Coordinación y Fiscalización pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, Julián Suárez, de Apoyo al Desarrollo Emprendedor, Alan Plummer, y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Martín Navarro, el secretario de Energía de Córdoba, Sergio Mansur, la presidente del INTI, Sandra Mayol, el presidente del directorio de YTEC, Roberto Salvarezza, el titular de la Fundación Observatorio PYME, Vicente Donato; entre otros.

EVENPa

El evento propone generar un espacio y fomentar la vinculación entre las grandes empresas con pymes, emprendedores e industriales, potenciar el desarrollo, promover la internacionalización y transmitir la identidad industrial. En esta edición participarán 150 empresas que durante tres días expondrán su oferta en 82 stands y participarán de reuniones, mesas de negocios y capacitaciones en tres auditorios que se encuentran dentro del predio.

En la 1° edición -del 2019- hubo 82 empresas expositoras, 135 empresas inscriptas, 960 reuniones concertadas, 72 capacitaciones, 93 stand exhibidos, 10 visitas a plantas, 1152 asistentes, 8 provincias representadas y 12 instituciones presentes.