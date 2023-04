Madryn podría quedarse sin agua por dos o tres días

Personal de la Cooperativa Servicoop de Puerto Madryn realiza el trabajo necesario para “sondear” el acueducto y así determinar la magnitud de la rotura que presentó el pasado jueves el acueducto de toma que transporta el agua potable a la ciudad.

Este acueducto es el responsable de transportar la totalidad del recurso que se potabiliza para la ciudad de Puerto Madryn y lleva en funcionamiento más de 50 años. La situación es de extrema gravedad, ya que al haber alcanzado su vida útil, tanto los tramos de caños que lo integran, sus piezas hidráulicas y de vinculación, válvulas y demás componentes tienen un deterior que no permite su manipulación y se agudiza el riesgo de nuevas roturas.

El relevamiento que se realiza es para que posteriormente se pueda llevar adelante un plan de acción y así solucionar la problemática existente.

El Ingeniero Milton Junyent, Jefe de Acueductos, indicó que “sabemos que por el paso de los años se trata de una pieza que habrá que fabricarla de manera artesanal. Es una pieza que no existe en estantería”.

En tanto al ser consultado por el corte de agua potable para la ciudad indicó que “por el momento no fue necesario cortar el suministro. Pero cuando tengamos que intervenir sobre la pieza para hacer la reparación, ahí se dará el aviso a la comunidad y se tomarán los recaudos para que este inconveniente no cause mayores problemas”.

Asimismo, manifestó que, llegado el momento, habrá que proceder al vaciado de 7 km de acueducto, es decir, entre la toma y la planta potabilizadora. “Esto implica un corte importante porque los riesgos en la operación son altas por la cantidad de años que tiene. Desde el 71 está en funcionamiento y ya cumplió su vida útil”.