La sucesión de J. L. Borges se complica, aparecieron sobrinos

Si bien en la primera presentación del abogado de la fallecida María Kodama, Fernando Soto, parecía que no había deudos y, ante la falta de un testamento, toda la obra de Jorge Luis Borges podría pasar a manos del Estado, en estos días se presentaron espontáneamente ante la Justicia cinco sobrinos de la viuda del genial escritor.

De esta manera, Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria Kodama, representados por esta última en su carácter de abogada, hicieron la presentación que recayó sobre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 33, a cargo del juez Horacio Alejandro Liberti.

El expediente de los herederos

«Nos presentamos en nuestro carácter de sobrinos de la causante», María Kodama, «conforme acreditaremos oportunamente con la partida solicitada on line», dice el expediente 21587/2023, donde los demandantes piden modificar la carátula de sucesión vacante, presentada por Fernando Soto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 94, quien fuera el abogado de Kodama hasta su muerte.

Esto causó impacto porque fue dado a conocer a menos de 24 horas de que Fernando Soto, quien fue el abogado de Kodama por décadas, hasta su muerte, convocara a una conferencia en su estudio porteño para dar a conocer la noticia de una presentación judicial que acababa de realizar como «acreedor» para que se determinara «la eventual existencia de herederos» y se iniciara una «sucesión por herencia vacante» en caso de que no aparecieran en el plazo de 10 años determinado por la justicia, lo cual significaría para el demandante, es decir Soto, un reconocimiento del 10 por ciento de esa herencia.

En ese escrito, Soto solicitaba además que se tomaran «medidas conservatorias urgentes» sobre un legado invaluable a nivel cultural y presumiblemente millonario en cuanto a su administración financiera, que incluye desde manuscritos y objetos personales de Borges, pasando por la fundación que lleva su nombre y derechos de autor, hasta departamentos particulares.

Todo esto quedaría sin efecto a partir del escrito donde los sobrinos Kodama aseguran «haber tomado conocimiento» mediante la «difusión masiva» en «medios de comunicación y redes sociales» de que «se había iniciado la sucesión de nuestra tía» como «vacante» y piden que «atento el vínculo invocado y acreditado con las partidas adjuntas» se los reconozca como herederos legales.

Una vez trascendida la presentación de los hijos de Jorge Kodama, hermano de la albacea fallecido en 2017, Soto manifestó su «alivio» y «alegría» porque «que los sobrinos se hayan presentado como herederos abre una nueva etapa en el expediente sucesorio». Su presentación denunciando la posible vacancia de la herencia perseguía el objetivo de «propiciar» la aparición de herederos, «en caso de que los hubiera», aseguró.

Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria Kodama solicitaron ser reconocidos como «únicos herederos» según la «vocación hereditaria» que surge del «artículo 2439″ del Código Civil y Comercial de la Nación», debido a que «María falleció siendo de estado civil viuda de sus primeras nupcias de Jorge Luis Borges y sin haber dejado descendencia», se lee en la presentación, y habiendo fallecido también su hermano Jorge, padre de ellos.

En el escrito, declararon desconocer si existe una «última voluntad» de su tía, algo sobre lo que Soto encendió las alertas, cuando en rueda de prensa aseguró que «no dejó testamento» con indicaciones sobre el legado literario que pasará a dominio público en 2056, cuando se cumplan 70 años de la muerte de Borges.

Pidieron inventariar y secuestrar «con carácter urgente» los «bienes muebles» «determinar el contenido del acervo sucesorio» y «salvaguardar» la «herencia» de «gran valor literario e histórico», compuesta entre otras cosas por «importantes obras literarias, premios y condecoraciones», «manuscritos, fotografías, material periodístico» y «títulos de propiedad».

Soto explicó que «los sobrinos son los responsables de pedir un administrador y la protección de esos bienes» y aclaró que, «si bien sería una decisión práctica» que los demandantes se pusieran en contacto con él, no están obligados a hacerlo por ley.

Bienes

Los bienes que pidieron inventariar y secuestrar se encuentran en departamento de la calle Rodríguez Peña adonde vivió Kodama hasta trasladarse a la habitación del Loise Suite donde murió, otros dos departamentos ubicados en Capital Federal y la sede de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges de Anchorena 1660, que Kodama creó en 1988 dos años después de la muerte del escritor.

Los cinco sobrinos de Kodama solicitaron «facultar» a la justicia a «allanar domicilio, hacer uso de la fuerza pública y contratar los servicios de un cerrajero para violentar las puertas de ingreso y/o cajas de seguridad que pudiera haber en los inmuebles», en caso de ser necesario; y que se «designe depositaria de los bienes» a María Victoria, quien los representa incluida en la demanda.

Al tiempo que solicitaron se «decrete» la «inhibición general de bienes de la causante», su tía fallecida, y se les informe sobre «cuentas corrientes, cajas de ahorro» y de «seguridad», así como «créditos» o «valores que se hallen a su orden»; y se «ordene librar oficio al registro de la Propiedad Intelectual a los fines de que informe la totalidad de las obras de propiedad intelectual bajo la titularidad de la Sra. María Kodama y el Sr. Jorge Luis Borges».

En lo inmediato, en Argentina el grupo editorial Penguin Random House, responsable de la publicación de la obra de Borges a través del sello Sudamericana, confirmó que «cumplirá con el plan de publicación», que ya cuenta, entre otros, con » los cuatro tomos que reúnen su obra completa», «los tres de textos recobrados» y «más de 25 títulos publicados» en volúmenes individuales y de bolsillo.

En la 47 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires, que del 20 de abril al 10 de mayo se hará en La Rural, celebrarán los 100 años «Fervor de Buenos Aires» con la presentación «un volumen que reúne su primera poesía»: «Fervor de Buenos Aires», de 1923, «Luna de enfrente», de 1925; y «Cuaderno de San Martín», de 1929.

Esta información fue confirmada por Ricardo Montes, quien estuvo también a cargo de la publicación de tres libros que tuvieron a Kodama como autora: «Homenaje a Borges», publicado en 2016 con una compilación de las conferencias que dio alrededor del mundo en torno a la figura del escritor y su obra; «Relatos», libro de cuentos lanzado en 2017; y «La divisa punzó», un recorrido histórico a través de fragmentos de obras clave referidos a Juan Manuel de Rosas, en coautoría con la abogada Claudia Farías Gómez.

El compromiso de Penguin incluye continuar con la publicación de la obra realizada por Borges en colaboración con Adolfo Bioy Casares (1940-1993), así como «concluir» con la edición de los títulos de la Biblioteca Jorge Luis Borges de Editorial Sudamericana, presentes todos en la obra completa.