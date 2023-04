Grasso en el interior ya habla «de cara a mi candidatura como Gobernador»

El intendente Pablo Grasso encabezó este viernes en Puerto San Julián una reunión con el espacio político. Estuvieron presentes jefes comunales, diputados provinciales, concejales, parte del gabinete municipal y un nutrido grupo de militantes. En clave electoral, el Intendente capitalino recorre las localidades de Santa Cruz pensando en lo que será el año electoral 2023. La elección de la primera ciudad no es un dato menor: puerto San Julián es hoy la única comandada por un radical. Además, este sábado realizará la apertura de una Unidad Básica en Caleta Olivia, siendo esta la continuidad del desembarco en zona norte.

A la hora de tomar la palabra, Grasso en tono político y se dirigió a los presentes, pero también dejó un claro mensaje a la oposición y al frente de Cambia. Destacó la participación de los gremios (entre ellos AOMA y SOEM), señalando que “tenemos que buscar que la provincia tenga otras oportunidades”, preguntándose “¿desde cuándo no hay un sindicalismo que no es peronista? Parece que los gremios tienen que hacerle lio a las autoridades de turno. Pero hemos recuperado la cultura del trabajo en la ciudad capital, hemos recuperado la posibilidad de crecimiento y tenemos una ciudad para todos”.

“Somos una provincia que tiene que tener todo. Tenemos que empezar a discutir políticas para cada momento de la historia”, manifestó el Intendente.

Hablando para los presentes, señaló que no se trata de un lanzamiento, sino una “reunión para convencer, llamar y estar presentes. Tenemos que convocar más gente, no tenemos que tener miedo a no solucionar las cosas. No hay soluciones mágicas, hay que ocuparse de cada demanda. No se puede cambiar la realidad solo y no hay pelea más difícil que la injusticia”, sostuvo.

En este sentido Grasso continuó: “Tuvimos épocas difíciles en la campaña. Detrás de cada compañero estamos nosotros. La realidad la tenemos que cambiar en cada lugar. Lo más fuerte que tenemos, es la militancia. Hay que golpear la puerta y tener el cara a cara”.

En este sentido y haciendo referencia a la oposición –que define por estas horas alianzas- el intendente sostuvo: “Muchos levantan la bandera del peronismo para ver qué pueden currar con eso. Con lo único que se puede especular. Estamos convocando a todos los compañeros de la provincia. No todos van a vivir del petróleo y la minería. Lo que tengamos que oelear lo vamos a pelear, que son los intereses de Santa Cruz. Basta de coquetear con otros sectores”

“Volvamos a recuperar en cada pueblo la militancia, a cada compañero que hizo grande esto. No hay salvataje individual. Nos necesita Santa Cruz”, sostuvo, en claro mensaje a toda la provincia.

“Tenemos que resolver el problema de la provincia de una vez por toda. Siempre fuimos tierra de oportunidades, siempre crecimos porque hubo una decisión política”

En este marco y tras el acto, Javier Bellomo y Lidia Aspengren destacaron el trabajo y militancia del intendente riogalleguense, y manifestaron su acompañamiento a la candidatura a Gobernador.

Del ámbito empresarial Jonathan Van Thienen, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, también acompañó una eventual candidatura y destacó el trabajo conjunto que se realiza con el sector privado.

Juan Paillalef de El Calafate, el secretario de Deportes Héctor Alderete, que acompañó en la misma función a Néstor Kirchner cuando fue intendente, y el dirigente minero Javier Castro también sumaron su voluntad de acompañar la candidatura de Grasso a la Gobernación.

(Fuente: TiempoSur)