En febrero entraron más de un millón de visitantes extranjeros

Según un informe del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), en febrero ingresaron al país más de un millón de visitantes extranjeros, mientras que las salidas hacia el exterior superaron el millón y medio de personas,

El total de visitantes no residentes en Argentina que llegaron al país por las distintas puertas de ingreso fue de 1.096.600; de los cuales 611.200 fueron turistas y 485.400 fueron excursionistas.

Mientras que las salidas al exterior alcanzaron a 1.496.600 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.151.500 fueron turistas y 345.000 fueron excursionistas.

A tales efectos, la Estadística de Turismo Internacional (ETI), considera que un viaje realizado por un turista residente en la Argentina se registra desde el momento en que sale del país hasta que retorna, independientemente de la cantidad de países visitados. Por este motivo, la cantidad de viajes coincide con la cantidad de turistas.

En cambio, el viaje realizado por un turista no residente se considera desde el momento en que llega a la Argentina hasta el momento en que sale. Un turista no residente puede salir de la Argentina para efectuar visitas a otros países y volver a ingresar en un corto período de tiempo, antes de regresar a su país de residencia habitual. Por este motivo, la cantidad de viajes puede ser mayor a la cantidad de turistas.

En tanto, un excursionista internacional o visitante del día, es un visitante internacional que no pernocta en el lugar visitado.

Números

El 71,0% del turismo receptivo provino de países limítrofes; Chile aportó 32,5%; Uruguay, 14,4%; y Brasil, 13,2%. El 54,5% de los turistas no residentes arribó a Argentina a través de la vía terrestre; el 32,0% utilizó la vía aérea; y el 13,5% restante llegó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representan el 40,9% del turismo receptivo.

En lo que hace a salidas al exterior, los principales destinos fueron Brasil, con 35,3%; Uruguay, con 20,6%; y Chile, con 14,3%; que conjuntamente representaron el 70,3% del total del turismo emisivo.

El 63,8% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 25,1%, por vía aérea; y el 11,1%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representan el 35,0% del turismo emisivo.

En febrero, se registró un saldo negativo de 400.000 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a un saldo negativo de 540.400 turistas, y un saldo positivo de 140.400 de excursionistas.

Durante ese mes, los visitantes no residentes realizaron 1.177.700 viajes y los visitantes residentes, 1.496.600 viajes.

Los aeropuertos Por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y por el Aeroparque Jorge Newbery, se registraron un total de 176.800 llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un aumento interanual de 127,9%. Las salidas al exterior totalizaron 260.000 turistas residentes, lo que significó un incremento de 77,0% con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el saldo resultó negativo en 83,2 miles de turistas internacionales.

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, con 48,8 miles de turistas; Estados Unidos y Canadá, con 37,6 miles de turistas; y Brasil, con 26,4 miles de turistas.

Se registraron 3.133.400 pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 17,7 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los bloques de países que conforman “Resto del mundo”, con 34,9 noches; y Europa, con 27,9 noches.

Los turistas residentes que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery eligieron principalmente como destino Brasil, 86.800 turistas; “Resto de América” con 55.600 turistas; y Estados Unidos y Canadá, 48.300 turistas.

Se registraron 4.943.200 pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 19,0 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 30,5 noches; y los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 23, 9 noches.

La estimación del turismo receptivo y emisivo para la totalidad de las vías (aérea, fluvial/marí- tima y terrestre) utiliza como fuentes principales de información la ETI y los registros migratorios provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Las estimaciones mensuales del turismo internacional comprenden únicamente los movimientos de los visitantes residentes y no residentes, y excluyen a tripulantes y el tránsito vecinal fronterizo (TVF).