Debate por el agua: Un príncipe de Qatar alambró la naciente del río Chubut

Referentes de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales denunciarán el próximo martes en un conversatorio y posterior conferencia de prensa que, “al igual que Lewis en Río Negro, el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, compró grandes extensiones de tierra y alambró un río en la provincia de Chubut”, impidiendo el acceso al agua potable de las comunidades de pueblos originarios de la zona.

Las organizaciones denunciantes a través de un comunicado de prensa conjunto explicaron: “Este hombre de origen qatari mandó a alambrar los cursos de agua que dan origen al río Chubut, perjudicando no solamente al pueblo Mapuche o a la lof Cayunao”.

La decisión de Tamim bin Hamad Al Thani, de impedir el acceso al agua potable “afecta a todo el pueblo argentino”, indicó Soledad Cayunao referente del pueblo ancestral mapuche en diálogo con AzM Radio Trevelin.

“Hace 3 años que se frenó un despojo territorial. Estamos haciendo la resistencia para que no continúe con el alambrado. La naciente está ubicada entre Ñorquinco, El Maitén y un camino rural”, declaró Cayunao.

Seguidamente, indicó que las altas cumbre no se pueden alambrar por una Ley Nacional. “El único camino es impedir que se cierre el paso para la ciudadanía, sino pasará lo mismo que ocurrió con Lewis. Hay que frenar en Chubut lo que ya pasó en Río Negro”, declaró.

Además, Soledad aclaró que “se está llevando adelante una investigación ya que en la causa está Alberto Barabucci, testaferro del príncipe de Qatar Tamun bi Hamad Al Thani, quien nos hostigó ante la resistencia del alambrado”. Luego añadió: “Continuaremos con la resistencia basándonos en la costumbre del pubelo Mapuche. Cómo es el reconocimiento colectivo de nuestra gente”.

A esta lucha que lleva adelante la Lof Cayunao se sumaron diversos grupos ambientalistas y vecinos de la zona, para que no avance la venta de tierras en las nacientes del río Chubut.

“Lo que quiero concientizar a la población es que no es un conflicto Mapuche. Lo que quieren agarrar es agua y es un recurso que necesitamos todos, no solamente nosotros”, dijo y añadió que en la zona ya hicieron contaminación con tala de bosques nativos, llevaron animales que no son de la zona, hicieron sobrepastoreo, entre otras cosas. Esto estamos denunciando”.

Reclamo a Capital Federal

Este martes la referente del pueblo ancestral mapuche y de la lucha por la defensa del agua y la soberanía en Chubut realizará un conversatorio en la Ciudad de Buenos Aires para llegar con todo lo que ocurre en Chubut.

El conversatorio y contacto con la prensa, a cargo de Soledad Cayunao, se realizará el próximo martes 25 a las 18, en el local ubicado en Virrey Ceballos 630 de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro participarán organizaciones políticas, sociales y ambientales de Chubut, Río Negro y de la Ciudad de Buenos Aires.