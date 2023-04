Carreras: “Nuestros productores necesitan acompañamiento”

La gobernadora Arabela Carreras celebró la decisión del Gobierno Nacional de incluir a las economías regionales en el anuncio del denominado dólar Agro, que estipula un cambio diferencial para la producción, que fue anunciado ayer por el Ministro de Economía, Sergio Massa.

La Mandataria rionegrina destacó el necesario acompañamiento a los distintos sectores productivos, al tiempo que adelantó que “seguiremos trabajando y gestionando para poder mantener este beneficio durante todo el año, ya que por una cuestión de estacionalidad, varias de nuestras producciones se perderían este beneficio”.

“Es una medida auspiciosa, y queremos agradecer al Presidente Alberto Fernández; el Ministro Sergio Massa; y también al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahilo, quienes han sabido interpretar las necesidades de nuestra producción en un escenario tan complejo como el actual”, remarcó Carreras.

El Ministro Sergio Massa anunció un nuevo Dólar Agro a $300 para la soja por 45 días y las economías regionales por cinco meses.

En este marco, la Gobernadora rionegrina sostuvo que “la incorporación de las economías regionales al dólar Agro no es algo casual, sino el resultado de muchas e intensas gestiones que los Gobiernos provinciales hemos realizado ante Nación. Personalmente he insistido en varias oportunidades sobre esta necesidad ante las autoridades nacionales, y nuestro equipo de Gobierno ha trabajado en este sentido durante mucho tiempo, y ahora estamos viendo el resultado de esta gestión de Gobierno”.

Explicó que “esta amplitud del dólar Agro, nos abre una gran posibilidad a la Provincia y sus productores, más allá que todavía faltan los detalles o la letra fina respecto si se tendrá en cuenta a partir de los despachos o el ingreso de la divisa, si son los productos o también subproductos, si incluye a los que tienen valor agregado, entre otros tecnicismos que el lunes estarán disponibles”.

“Es muy importante el hecho que el Gobierno Nacional reconozca que es importante incentivar las cadenas agroexportadoras, y Río Negro es una de las provincias que más exporta dentro de ellas, principalmente su complejo frutícola, pero no solamente en lo que hace a la pera y la manzana sino todo lo que significa este complejo que incluye cerezas, lúpulo, fruta fina, entre otras”, sostuvo.

En tal sentido, Carreras adelantó que “seguiremos trabajando por el resto de los productos generados en nuestra provincia. Consideramos que el dólar Agro debería tener alguna posibilidad de extenderse o prorrogarse, ya que la lana no queda cubierta por esta medida ya que su temporada fuerte es a partir de octubre, por lo que no estará abarcada por esta ventana. La cereza es otra de las perjudicadas, porque se comercializó en la temporada entre noviembre y diciembre y su próxima temporada será en los mismos meses y si la medida no se extiende, volverá a quedar afuera. Similar situación tenemos con la vitivinicultura. Tenemos que seguir gestionando para que este dólar Agro se mantenga todo el año y abarque a aquellas economías regionales que no son estacionales como la soja, a las que se las puede tener conservada y liquidarla cuando se quiere. Las nuestras son más de temporada y necesitamos tener un dólar competitivo para su comercialización”.