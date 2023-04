Arcioni: “Hubo un profundo amor a la patria y no podemos olvidarnos de eso”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este domingo los actos centrales alusivos al 41º Aniversario del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas realizados en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Durante el Desfile Cívico Militar alusivo al 2 de abril, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, Juan Pablo Luque.

Arcioni reivindicó el sentido patriótico de la fecha y el profundo sentimiento “malvinero” que se vive en Comodoro Rivadavia, que fuera parte del Teatro de Operaciones durante el conflicto con Inglaterra por las Islas del Atlántico Sur.

El Gobernador pidió “no olvidar” y “seguir el ejemplo de valentía que dejaron los caídos en la Guerra”.

El mandatario provincial compartió la actividad junto a los referentes del Centro de ex Combatientes e hizo referencia al pequeño Thiago Huenchillán por cuya defensa de la causa, se sancionó la denominada “Ley Thiago” por la cual los guardapolvos y escolares porten símbolos alusivos a Malvinas. El pequeño comodorense, de diez años y alumno de la Escuela 126, participó como invitado en el desfile principal.

Arcioni resaltó el profundo sentimiento patriótico que embarga a la comunidad en ésta fecha. “Es un motivo de emoción y alegría ver la participación de los vecinos de Comodoro Rivadavia. Son cuarenta y un años de algo muy importante para los argentinos”, sintetizó el Gobernador del Chubut quien saludó desde el palco a la denominada Agrupación “2 de Abril”.

Participaron del acto central en el Paseo Costero de Comodoro Rivadavia el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; la gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Ivana Papaianni; el director nacional de la Policía Seguridad Aeroportuaria, José Glinski y los diputados provinciales Juan Horacio País, María Cativa y Adriana Casanova; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco; secretarios municipales y concejales junto a representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Amor a la Patria

“Me gusta decirle Veteranos y no Combatientes, porque siempre seguirán combatientes”, diferenció El Gobernador. “Y esta guerra no se llevó a cabo por intereses, como ocurre en cualquier otra parte del mundo. Acá hubo un profundo amor a la Patria y no podemos olvidarnos de eso”.

Soberanía de las Malvinas

Respecto a la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Arcioni respaldó que se mantenga el pedido a través de las vías diplomáticas correspondientes. “Me parece que hay que planteárselo y dar discusión todos los días, porque es una cuestión de Estado, de hace muchísimos años. Desde 1.833 se viene reclamando y se seguirá exigiendo a través de la vía diplomática que correspondan. Sería interesante lograr apoyos de otras naciones a las que respaldamos en materia de geopolíticas internacionales. Sería muy bueno lograr ese respaldo para ser recíprocos y que estas naciones nos acompañen con reclamos formales y firmes”.

Respecto al calor popular que implica el 2 de abril y la causa Malvinas en la ciudad destacó el “reconocimiento y el compromiso de avanzar con el proceso de Malvinización que se hace en la provincia y en todo el país. Por eso, es la respuesta de la gente”.

Discurso del Estado Mayor

Al darse lectura al mensaje del teniente general Guillermo Olegario Pereda, jefe del Estado Mayor del Ejército, describió que la guerra se mantuvo durante 74 días, y fue “una eternidad” por enfrentar a una potencia mundial. “Millones de argentinos fuimos mejores hijos, padres y soldados. En definitiva, fuimos mejores personas”.

La autoridad del Ejército llamó a “no caer en facilismos ni en generalizaciones” como tampoco en el olvido. “La Gesta de Malvinas nos ha dejado lecciones que aprender, muchas de ellas, dolorosas por los errores cometidos y otras gloriosas, por el heroísmo, la abnegación ante la adversidad, el valor en combate y por ofrendar el bien más preciado que tenemos, la propia vida”.

Se planteó que el “combate” continúa para los excombatientes. “Las heridas no han cicatrizado y ahora se encuentran con una nueva trinchera a defender. No pelean contra los ingleses y su tecnología, el clima, ni la intensidad sino contra el reconocimiento. Les decimos que los valoramos, que hemos aprendido de sus experiencias. Como Jefe del Estado Mayor tengo la responsabilidad de mantener vivo el sentimiento por ésta causa nacional. Sepan que los tenemos en cuenta y jamás serán olvidados”.