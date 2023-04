Abrió la inscripción para el Salón Nacional de Artes 2023

Desde el 12 de abril hasta el 7 de mayo, estará abierto el período de inscripción para participar de los Premios Salón Nacional de Artes Visuales y del Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Se trata del certamen más antiguo que se celebra ininterrumpidamente en Argentina y premia las obras más representativas del arte contemporáneo argentino.

El concurso está dirigido a artistas (y colectivos de artistas) argentinos o extranjeros con dos años o más de residencia legal en la República Argentina, mayores de 18 años. El Premio Nacional a la Trayectoria Artística premia la trayectoria de ocho artistas vivos argentinos nativos o naturalizados mayores de 60 años.

Categorías y premios

Los Premios Salón Nacional de Artes Visuales distinguen a las tres mejores obras del conjunto de categorías (que pasan a integrar la colección de arte del Palais de Glace-Palacio Nacional de las Artes) y a las mejores obras no adquisición de cada disciplina artística; el Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce la trayectoria de ocho artistas visuales que al ser distinguidos donan al Estado nacional obras de su autoría que pasan a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Los Premios del Salón Nacional de Artes Visuales comprenden las siguientes categorías: Artes del Fuego, Dibujo, Escultura, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura, Textil y Espacio no Disciplinario. Se entrega un primer premio a la mejor obra de cada categoría y luego se establecen, de acuerdo a un criterio de ponderación, la cantidad de segundos y terceros premios.

El Premio Nacional a la Trayectoria Artística premia la trayectoria de ocho artistas vivos/as argentinos/as nativos/as o naturalizados/as mayores de 60 años. Los/as artistas galardonados, quienes reciben una pensión vitalicia que consta de cinco jubilaciones mínimas, deben ofrecer en donación al Ministerio de Cultura hasta cinco obras relevantes de su producción, una de las cuales será seleccionada por el Jurado y pasará a integrar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se entregan 54 premios en total, ocho pertenecientes al Premio Nacional a la Trayectoria Artística y 46 a los Premios Salón Nacional de Artes Visuales, de los cuales 3 son premios adquisición y 43 no adquisición (Por categorías). En total se repartirán más de $13.000.000 en premios.