Taccetta: “Nadie se puede enojar si dentro de mi espacio hay gente de otros partidos”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a intendente en Esquel, Matías Taccetta, habló sobre su candidatura, de la búsqueda de consensos para avanzar en la unidad dentro de la coalición y la necesidad de trabajar para la gente.

“Creo que se me dio un espaldarazo muy importante en el 2021, fue una elección bisagra que me terminó, después, expulsando del municipio. Pero habían sido 10 años de trabajo continuo y de crecimiento dentro de la Municipalidad de Esquel. Creo que la gente valora eso, que yo me debo a ellos y pienso contantemente cómo solucionarles los problemas”, indicó el legislador en AZM Radio.

Por otro lado, preponderó que cuando se fue como Diputado “todos pensaron que mi imagen se iba a ir diluyendo porque la distancia hace eso, sin embargo seguí teniendo presencia en cada uno de los sectores de la ciudad”.

A su vez, Tacetta remarcó que desde que dejó su cargo en la Municipalidad cordillerana, se encuentra trabajando para “generar una propuesta que sea interesante para los vecinos y vecinas”.

Seguidamente, el precandidato a la intendencia llamó a los distintos dirigentes políticos de la localidad a trabajar por la unidad y el consenso y así estar enfocados en lo que necesita Esquel.

“Va pasando el tiempo, se acercan las fechas de definiciones y uno va hablando con cada uno de los sectores. Todos saben que tengo una cercanía con el peronismo. Vengo de un gobierno peronista como fue el de Rafael Williams y la gente me conoce de ese momento. Si Sergio Ongarato me convocó a su gestión sabiendo que somos de distintos extractos políticos, nadie se puede enojar si dentro de mi espacio o estructura hay gente de otros partidos”, declaró Taccetta.

Respeto

Por otro lado, Matías Taccetta se refirió a la precandidata del Frente de Todos Valeria Saunders y quien posiblemente sea su competidora directa en la carreara a la intendencia: “Ella es una mujer muy laburadora, tiene una cabeza abierta, sabe ver los distintos problemas que tiene la ciudad y no se queda solamente con lo que dicen los diarios. Conoce perfectamente a cada uno de los sectores de la ciudad y sabe qué es lo que necesita”.

“Me alegra mucho que se anime a competir por la intendencia. Cuantos más candidatos haya es mejor para la comunidad. En cualquier elección, lo más importante es la gente”, sostuvo.

Trabajo y soluciones

Por último, sentenció: “La comunidad ya habló. Dijo que necesitan que nosotros trabajemos para ellos y para solucionar sus problemas. La gente ya se cansó de las internas y las discusiones entre políticos. Por eso entendimos que lo mejor es dejar las diferencias de lado y trabajar por la unidad. Por la mejor propuesta posible para la ciudadanía”.