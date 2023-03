Este miércoles, Adrián Maderna no ahorró críticas para el gobierno provincial, lo que pone en vilo las relaciones que ya estaban deterioradas. Sin embargo, en las filas del madernismo habría discrepancias, y la manzana de la discordia no sería otra que la concejala Lorena Alcalá.

Por estas horas estaría en duda la continuidad de la edil en el bloque oficialista, particularmente después de que ésta decidiera “acompañar” al gobernador Mariano Arcioni en la apertura de sesiones de la Legislatura de este miércoles.

Ciertamente en el entorno del Gobernador no supieron capitalizar el hecho políticamente, dado que Alcalá no logró siquiera que le dieran una silla donde sentarse en el recinto. Quizá para el oficialismo provincial el acompañamiento de la concejala trelewnse no resultaba tan significativo.

Así las cosas, desde las entrañas del madernismo advierten que Alcalá no ocupará la presidencia del bloque de concejales hasta que defina su pertenencia partidaria.