Maderna: “Estamos a punto de hacer la adjudicación definitiva de la Oris de Roa”

El intendente de Trelew explicó que es una obra muy esperada por los vecinos de la zona Sur y de chacras, que se podrá concretar después de muchos años de espera.

El intendente Adrián Maderna aseguró que, junto a Vialidad Nacional, se está avanzando para hacer la adjudicación definitiva de la obra de pavimentación de la calle Oris de Roa. “Estamos a punto de hacer la adjudicación definitiva de la circunvalación que tiene que ver con la Oris de Roa. Sabemos que los vecinos del sector están esperando y se viene reclamando hace mucho tiempo, pero ahora se va a poder llevar adelante”, explicó.

Además, el primer mandatario de la ciudad dijo que durante su último año de gestión al frente del Municipio seguirá avanzando fuertemente en distintas obras que mejoren la ciudad de Trelew. En este sentido, aseguró que “es importante poder concretar trabajos que tengan un impacto visual y sirvan de tarjeta de invitación para la ciudad, tal es el caso del Centro de Interpretación que se construye en el acceso norte, al lado del Mega Dinosaurio, y que es financiada en parte por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, conjuntamente con el Municipio”.

Por otra parte, Maderna también destacó el fuerte trabajo que se viene realizando en materia urbanización integral, en los barrios Moreira III y Moreira IV, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. “Allí se va a avanzar con tenido eléctrico, con redes de agua, redes de gas, con intervenciones intradomiciliarias, obras de pavimento, una cisterna para proveer del servicio a toda la zona, y cloacas. “Va a cambiar la calidad de vida de todos los vecinos de este sector”.

En tanto, el intendente puso de relieve la importancia que tiene para la ciudad la construcción de viviendas que se ejecutan en la actualidad en la zona sur de Trelew. “Estamos avanzando, gracias al Gobierno Nacional, con la construcción de 204 viviendas del plan Pro.Cre.Ar. en el barrio Etchepare. Brindará solución habitacional a muchas familias que lo están esperando”, dijo.

Maderna puntualizó que tras concretar la primera etapa de la red de agua en zona de chacras, ahora se retomará con la segunda. “Se trabaja en la carpeta. Ya concluimos una primera instancia. Y ahora ya se han depositado los fondos de Nación para concretar la segunda”, remarcó.

Por último, el jefe comunal también hizo hincapié en el trabajo articulado que se realiza en forma conjunta con los representantes de las distintas sedes vecinales. Y aseguró, en este sentido, que “se están definiendo las arterias en las que llegaremos con obras de pavimento”.

Provincia tiene que garantizar el servicio de transporte para los vecinos de Trelew

Por otro lado, el intendente también se refirió a la compleja situación que se encuentra atravesando el Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad. “Tenemos una situación compleja en la que necesitamos establecer un diálogo con el gobierno provincial para que podamos tender una mano a los vecinos”, señaló. Y dijo que “Trelew es una ciudad importante, y Provincia tiene que acompañar a los vecinos para garantizar el servicio de transporte, tal como lo hace con ciudades vecinas entregando ATP o adelanto de fondos”.

“He hablado con algunos ministros y me dicen que su jefe directo nos los autoriza porque no está de acuerdo. Esto no es perjudicar a Maderna o a un funcionario municipal, es perjudicar a los vecinos de Trelew”, aseguró posteriormente.

“Espero que se tenga un gesto para con los vecinos de la ciudad. Así como se ha ayudado a otras ciudades en varios temas, Trelew necesita resolver este problema. No pedimos para sueldos, lo hacemos por una situación de urgencia. Necesitamos que nos permitan subsanar la situación hasta tanto se avance con un proceso de licitación, de intervención, o de expropiación”, explicó.

Asimismo destacó “la voluntad de la empresa y de los empleados. La estructura de costos es muy fuerte. Se compone de un Subsidio Nacional, de un Subsidio Provincial y de un Subsidio Municipal. Si esto no existiera se trasladaría todo al boleto”, concluyó.