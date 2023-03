Lali Espósito respondió con picardía a las críticas que Maxi Trusso hizo sobre su música: “No teman”

Maxi Trusso generó revuelo al realizar una fuerte crítica contra la música de Lali Espósito. Todo comenzó cuando el cantante habló de los nuevos géneros que están de moda en una entrevista con el ciclo One Plus, que conducen Delfina Sciannamea, Damían Muñoz y Facundo Díaz en FM One 103.7.

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, afirmó el productor cuando le consultaron si le gustaba algún artista que usara Autotune, un procesador de audio para mejorar la afinación. Luego, agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Más tarde, admitió que solo le gusta Quevedo: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”. Además, volvió a ratificar: “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”.