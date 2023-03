Lloyd Jones cargó contra Castro al afirmar que hay «zonas liberadas» en Trelew

La precandidata a la intendencia en Trelew y actual diputada provincial, Leila Lloyd Jones criticó duramente el discurso del Gobernador Mariano Arcioni, aseguró que hay barrios donde no se ven policías y que fueron castigados por no acompañar la zonificación minera.

“Hay que decir las cosas como son. Desde el día que los legisladores provinciales de Trelew votamos en contra de la zonificación minera, el Gobierno del Chubut bloqueó a la ciudad, dejaron de llegar obras, estamos sin seguridad y hay zonas liberadas”, exclamó.

Además, la precandidata a Intendenta por “Somos Trelew” aseguró que “provincia liberó la inseguridad en Trelew. El otro día hablé con comerciantes del barrio Moreira y dicen que fueron al destacamento cercano y no vieron patrulleros, no hay motos, no hay policías caminando en el barrio. Esto se replica en Constitución, 1000 Viviendas, en el 274, entre otros. No se ve la policía en la calle”.

Seguidamente, criticó que tras haber votado en contra de la zonificación minera en diciembre del 2021, el Gobierno dejó de bajar obras y “más allá de dejar de lado a la ciudad, la gestión de Maderna siguió su buen camino”.

En tanto, al ser consultada sobre los puntos que destacó que el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial del primer mandatario fue “mentiroso” y que “estuvo lleno de promesas que nunca cumplió”.

“Escucharlo hablar de las escuelas fue patético. Dijo que el 99% están arregladas y no es así. Lo podemos ver en Trelew con la Escuela 265, que le explotó la caldera. Hay varias escuela en toda la provincia que presentan problemas de infraestructura y no se hacen cargo”, declaró.

Por otro lado, vio al discurso como “muy poético” pero “de los dichos al hecho hay largo trecho. Muchas de las obras que nombró ni siquiera están concluidas y algunas no arrancaron”.

Por último, sentenció que a raíz de todo lo ocurrido se planteó en el Partido Justicialista que “donde este Mariano Arcioni o el Frente Renovador nosotros no vamos a estar. No vamos a compartir ninguna lista donde esté él”.