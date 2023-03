Gran Hermano: con el 56,96 % de los votos, Lucila fue expulsada de la casa por segunda vez

Después de salvar en primer término a Julieta y luego a Camila, el público decidió que la Tora abandonara definitivamente el certamen de Telefe

Santiago del Moro abrió la gala de eliminación saludando a los parientes y amigos de las nominadas. “¿Quién se irá esta noche?”, preguntó. Pero anunció que primero se vería la salida de los dos familiares que quedaron en la casa: Valentina, hermana de Marcos, y Rodolfo, padre de Nacho.

En su primer ingreso a la casa, el conductor anunció la salida de Rodo, que era el familiar que había quedado segundo por votación del público. “Llegó el domingo”, les dijo a los participantes. Y, después de decir que había pasado unos días increíbles, el papá de Nacho tomó su valija para salir de la casa feliz y cantando.

“Estoy feliz. Ha sido una experiencia genial“, dijo Rodolfo al encontrarse con Santiago del Moro. Y aseguró que no tenía ni idea quién abandonaría la casa de las participantes en placa.

Del Moro volvió a entrar a la casa, esta vez, para despedir a Valentina. Pero, antes, le pidió a Marcos que fuera a verificar si habían cumplido con la prueba del presupuesto, cosa que no lograron por lo que contarán solo con la mitad del dinero para ir al mercado. Y después leyó un comunicado rojo: “A partir de hoy no hay más nominación fulminante, la que sigue habilitada es la espontánea”.

“Me voy feliz”, dijo Valen antes de tomar su valija para salir de la casa. Y dijo que estaba ansiosa por ver a su novio francés, Alexis, que la esperaba fuera de la casa.

A solas en el confesionario, Lucila habló con el público. “Le quiero pedir a la gente que no me vote, Gran Hermano es mi sueño y me costó mucho llegar hasta acá. Soy lo que ven”, dijo la participante al borde del llanto.

A su turno, Julieta dijo lo suyo en el confesionario. “Estoy nerviosa por la placa, porque sé que no es fácil. Pero me siento muy tranquila en el juego porque sé que lo di todo y no me quedé con las ganas de nada”, señaló. Y dejó en claro que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en el reality. “Estoy entregada al Universo”, destacó.

Por último, Camila fue al confesionario a hablar con la gente. “Siento que debo quedarme en la casa porque este es mi sueño. Sabía que iba a ser fácil llegar hasta acá, pero lo logré y ahora sueño con llegar a la final”, dijo la participante. Y remarcó que, finalmente, había podido mostrarse como es realmente.

Frente a Santiago del Moro y después de saludar a su novio, Valentina dijo que la experiencia había sido “única”. “Fue un lindo regalo tener a la familia adentro”, aseguró sobre lo que pasó en la casa en estos días.

El conductor pidió el cierre parcial de las votaciones e ingresó a la casa para definir a la primera salvada de la noche. “En esta ocasión, la jugadora que va a desarmar su valija, va a gritar y va a agradecerle a su público es….Julieta”, dijo. Y la participante, que recibió el 23,5 % de los votos, se abrazó con Romina, su amiga en el realty. De esta manera, la placa final quedó entre Camila y Lucila.

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones y volvió a ingresar a la casa para anunciar quién debía abandonar la casa. “Aquí está el resultado, país”, dijo mostrando el sobre. Y anunció que quien debía tomar su valija dejar inmediatamente el reality era Lucila. La participante recibió el 56, 96% de los votos frente al 43,04 % que obtuvo Camila.

