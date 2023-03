Entrega de tierras a 17 productores seleccionados para integrar el polo de desarrollo agrícola

La misma forma parte del Programa “Rawson Produce”, por el cual se fraccionaron 60 hectáreas en parcelas productivas. Muchos de los proyectos están vinculados a la producción de olivos, que impulsa la capital provincial junto a otros municipios de la región, con el apoyo de Nación.

El intendente Damián Biss encabezó el acto de entrega de contratos de comodato a 17 productores que fueron seleccionados para integrar el polo de desarrollo agrícola de Rawson, en el marco del Programa de Desarrollo Económico “Rawson Produce”, creado por ordenanza.

El polo se conformó a partir de la reserva de tierras fiscales municipales correspondientes al fraccionamiento de la Chacra 54 y 56, donde se desarrolló el acto. El eje de desarrollo económico contempla 60 hectáreas fraccionadas en parcelas productivas, mientras que el remanente será destinado a la creación de una Escuela Agropecuaria, una chacra experimental y el Vivero Forestal Municipal.

Participaron además el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), Eduardo Varela; el intendente de Dolavon, Dante Bowen; Rubén Zárate, representante de la Agencia de Promoción y Desarrollo Científico de la Nación; y secretarios del Gabinete de Rawson, entre otros.

Al hablar ante los presentes, Biss dijo que el proyecto se da en el marco de una “nueva lógica de trabajo conjunto a nivel regional”.

“Los municipios del Valle compartimos muchas cosas, como la disposición final de los residuos, el río, áreas productivas muy extensas. Y nos da mucho gusto que cada cosa que se plantea para trabajar juntos lo hacemos muy a gusto, más allá de los espacios políticos a los que pertenecemos. El trabajo en conjunto nos potencia y a nivel comarcal nos posiciona de otra manera”, indicó.

Recordó en este contexto: “En 2018 estaba en campaña, y me invitaron a conocer un campo por Ruta 1 en el sector de Bajo los Huesos para descubrir, porque en ese momento pocos vecinos de Rawson lo sabían, la primera plantación de olivos, en un lugar donde no hay energía, no hay agua potable”.

“Quedamos maravillados con lo que vimos. Y empezamos a conocer las características que podía tener el aceite de oliva en nuestra zona. Los resultados fueron sorprendentes, a la altura de los mejores del mundo”, indicó.

“Cuando asumimos al frente del municipio y empezamos a definir los perfiles de la ciudad para sentar los bases de políticas públicas a mediano y largo plazo, uno de los ejes más importantes era el Programa Rawson Produce”, añadió.

“Hicimos fuerte hincapié en la reconversión de muchas hectáreas en la zona rural. Hoy somos uno de los pocos municipios de la provincia donde algunos productores ya están plantando más allá de este proyecto de la Ruta 1; y es el primer municipio que avanza en una cooperativa en la entrega de lotes apuntados a este gran proyecto”, agregó.

En este sentido mencionó: “Se trata de una decisión política, de confiar en la gente que va a desarrollar estos proyectos. Estamos muy orgullosos de esto, por lo que esperaron tantos años, se hace realidad. A seguir trabajando”.

Hecho histórico

Por su parte, Varela aseguró: “Es un hecho histórico para Rawson. Estamos ante una reparación histórica para con nuestros vecinos que en más de una oportunidad soñaron y gestionaron, pero por distintas circunstancias no pudieron avanzar”.

“Nos comprometemos a realizar una tarea mancomunada de asistencia técnica permanente para la concreción de los proyectos. Este es el resultado de un trabajo serio y profesional, que da cuenta de la capacidad de gestión. Como gerente de la Agencia, puedo mostrar que lo dicho se cumple”, agregó.

“Se puso la camiseta”

También hizo uso de la palabra el productor Víctor Tomaselli, quien agradeció a “Damián porque vio en los olivos una posibilidad de desarrollo para la zona”.

“Estaba plantando en agosto de 2017 en la ruta entre Madryn y Rawson; y en el 18 fue Damián a ver esos olivos que llevaban un año de plantados. Pensó que eso era una posibilidad muy interesante para Rawson y se puso la camiseta. Desde ese momento fueron para que esto se pudiera concretar”, agregó.

Proyecto que trasciende

En tanto, Dante Bowen valoró: “Soy intendente de Dolavon desde hace 6 años. Siempre hemos hecho reuniones con intendentes de otros municipios del Valle, y suele haber una manifestación de intención y de voluntad de hacer un trabajo mancomunado regional”.

“A veces porque lo urgente no permite dedicarse a lo importante, o por mezquindad política, cuesta mucho hacer un trabajo en conjunto y avanzar en políticas públicas. A veces quedan solo en títulos. Pero esto es histórico”, contrastó.

“Nos hemos juntado un grupo de intendentes multipartidarios y sin embargo nos pusimos de acuerdo en un proyecto que trasciende esta gestión, como el polo olivícola”, dijo en este sentido.

“Y es para celebrar la iniciativa de Damián con la voluntad de entregar tierras a vecinos para este desarrollo productivo, no solo olivícola”, cerró.

Por último Rubén Zárate dijo que “es una alegría formar parte de esta actividad. He percibido la sensibilidad productiva y ecológica de los productores, la solidaridad respecto de cómo hacerlo cooperativamente. En ese sentido hay una coincidencia con el municipio que apuesta a que las tierras no sean ociosas, sino que sean productivas. Este acto lo demuestra claramente”.

“En conjunto es cómo van saliendo las cosas. Y por eso me da alegría que estén el intendente Dante Bowen y el intendente Damián Biss, con distintas tradiciones políticas pero que han coincidido en este proyecto que propone la recuperación productiva de tierras ociosas, el arraigo de jóvenes en la región, la diversificación productiva y que esto ocurra con calidad”, finalizó.

Los proyectos

Los contratos fueron recibidos y firmados por Gabriela Capdeboscq (producción de almendros), Fernando Cendra (olivos y aceite), Juan Manuel D’Almeida Moita (olivos y aceite), Juan Carlos González (olivos), Romina Izquierdo (producción frutihortícola y olivos), Oscar Lorenzi (olivos), Alejandro Martínez (olivos y aceite), Guadalupe del Carmen Morales Baeza (frutihortícola), Leonel Morales (olivos), Alberto Pereyra (olivos y aceite).

También firmaron los contratos Humberto Ramírez (olivos), José Saiegg (olivos y aceite), César Tamis (olivos y aceite), Víctor Tomaselli (olivos y aceite), Juan Javier Valdez (olivos y aceite), Claudio Verón (viticultura) y Gilberto Guillermo Williams (olivos).