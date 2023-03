Encuentro de Padel en Trelew

El pasado fin de semana, se realizó en el Sportman Padel Club de Trelew, un Encuentro de este deporte destinado a categorías Menores.

Este evento, fue a la vez, preparatorio para la Selección Chubut de cara a su participación en los Juegos Evita.

Armándose para los Evita

En las instalaciones de Sportman Pádel Club de Trelew, se realizó durante toda la jornada del sábado un Encuentro de Menores Selección Chubut, preparatorio para los Venideros Juegos Evita.

La actividad se inició con encuentros de Pádel Kids; luego hubo acción para las divisiones Damas Sub 12-14-16-18; Caballeros Sub 12/14; Caballeros Sub 16 y Caballeros Sub 18.

La idea es ir preparando a los jugadores que serán seleccionados para los próximos Juegos Nacionales Evita. El calendario seguirá el mes próximo, en la ciudad de Puerto Madryn.