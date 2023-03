«El pueblo argentino ha hecho de los derechos humanos una política de Estado»

El presidente Alberto Fernández encabezó la apertura del III Foro Mundial de Derechos Humanos, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco), en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La ceremonia inaugural comenzó a las 19 y se desarrollará hasta este viernes en cuatro sedes en simultáneo: el Espacio Memoria exESMA; el CCK, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU), y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

«Estoy muy feliz que la semana del 24 empiece de este modo. Sabe Taty (Almeida) cuanto la quiero y cuanto la valoro. En ella está todo mi amor a las Madres y Abuelas que han sido ejemplo nuestro. Y a Adolfo (Pérez Esquivel. Lo mejor de la condición humana está dentro suyo», comenzó el presidente Alberto Fernández.

Además, consideró que el mundo está viviendo un momento «singular». «El pueblo argentino ha hecho de los Derechos Humanos una verdadera política de Estado. El camino no fue fácil, pero trae consigo más de 40 años de lucha, de saberes de memorias vitales que iluminan el presente y nos dan una imagen de futuro. Las Madres y Abuelas son las parteras de nuestra democracia. A ellas, toda nuestra gratitud. A ellas, verdaderas guardianas de la patria, todo nuestro reconocimiento. Hoy están presentes los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Siempre presentes», agregó.

«Recuperamos la democracia cuando parecía una quimera. Nos levantamos en un grito unánime diciendo «Nunca más». Estuvimos en las calles contra el indulto y el punto final. Volvimos a juzgar a los genocidas y represores y ellos terminaron en las cárceles. Argentina tiene un linaje de lucha y defensa de los Derechos Humanos una historia que debemos honrar y continuar. El Estado argentino y este presidente reafirma el compromiso por encontrar los cuerpos que aún nos faltan. El trabajo de los Equipo de Antropología Forense y de los organismos de derechos humanos es reconocido en todo el mundo y es orgullo nacional», dijo y agregó que «han hecho descubrimientos que parecían imposibles».

Sin embargo, exigió «que los represores digan dónde están los compañeros y compañeras que aún no sabemos dónde están. Que lo digan ahora. Es momento de romper el pacto de silencio que durante tantos años mantuvieron. Hablen ahora, porque la historia se los va a reclamar. Queremos encontrar a todos los nietos. Cada nieto recuperado es la expresión más vital de las políticas de memoria, verdad y justicia».

Además, le reclamó al Poder Judicial «que cada represor juzgado cumpla su condena en una cárcel común» porque «no tiene beneficio de ningún tipo, incluida la prisión domiciliaria». «La democracia ha avanzado, pero queda pendiente la reforma del Poder Judicial», añadió para que los miembros de dicho poder «dejen de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina».

«Las democracias crujen frente a los poderes concentrados», aseguró y dijo que «a esos hay que decirles basta» porque «son la rémora de la dictadura». «Quienes niegan hoy el terrorismo de Estado son los mismos que quieren hacer una sociedad oprimida y empobrecida. Se presenta a veces con distintos ropajes y con discursos arcaicos, pero defienden los mismos intereses», afirmó Fernández.

«Nuestra democracia no va a estar completa hasta que no revirtamos todo eso y hagamos las transformaciones que debemos hacer. Los que aún justifican los golpes de Estado son los que después justifican políticas de ajuste y la mano dura contra el pueblo trabajador. Los que promueven políticas de impunidad a los poderosos son los que mismos que quisieron instalar impunidad a los genocidas con el famosos 2×1 que la sociedad repudio y revirtió saliendo a las calles», continúo el jefe de Estado.

Recurriendo a un pasaje del discurso de Pérez Esquivel, quien sostuvo que el mundo arde y el pueblo espera de nosotros respuestas creativas, Fernández pidió no «hacer esperar más» al pueblo y «hagamos una gran gesta democrática por la igualdad» para contrarrestar «la avanzada global de fuerzas antidemocráticas que promueven la xenofobia, la intolerancia, el odio de clase, de género. Acá y en todas partes se hacen escuchar las voces de los niños que piden comida, de los jóvenes que quieren vivir en un mundo nuevo y propio, los gritos de los desclasados a los que se les ha negado una vida digna y justa».

Al mismo tiempo, resaltó «las largas marchas de las mujeres», de los maestros, de los médicos, «de quienes todos los días con sus manos apuestan al mundo, pero quieren una vida justa, habitada por sus proyectos y deseos». «Para empezar, bajen las armas, pero no solo las de las guerras que matan y hambrean. Me refiero a las de la desigualdad social que promueven pobreza.

A su turno, también habló el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien primero pidió encender las luces del CCK «para encontrarnos y vernos los rostros» porque «vivimos mucho tiempo en la oscuridad». Durante su alocución, se tomó un minuto para hablar de la Patria Grande y las delegaciones que arribaron desde distintas latitudes «no para hacer catarsis de los derechos humanos sino para construir y fortalecer la democracia, que está en peligro. A la democracia delegativa tenemos que fortalecerla hacia democracias participativas».

A su vez, pidió que «los derechos humanos sean política pública» y promover «una reforma judicial» porque «no podemos seguir con jueces cómplices».

En presencia de los expresidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, destacó que hay que «buscar la unidad en la diversidad». «No todos vamos a pensar igual, pero tenemos que tener objetivos comunes y este es el lugar para hacerlo», dijo y manifestó que a partir del Foro «es necesario sacar hechos concretos para hacer política pública».

Por otro lado, se refirió a la necesidad de avanzar en política ambiental para proteger los recursos naturales. «Dentro de dos días es el Día Mundial del Agua. Es un bien de la humanidad, no para comerciar. Cuánto hemos avanzado en políticas de medio ambiente, la deforestación, la malversación de los recursos naturales. Tenemos que estar atentos. Y no quiero olvidar a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios», agregó Pérez Esquivel: «No les pueden quitar la tierra, no los pueden marginar. Tienen los mismos derechos que cada uno de nosotros. Hoy vemos que se venden las tierras a empresas argentinas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Democracia? Democracia para mi es derechos para todos y todas, no para algunos».

Foro Mundial de Derechos Humanos 2023

El evento es el «mayor encuentro internacional de activistas» por los derechos humanos a nivel mundial y se da en el marco de la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina.

El Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 es un espacio de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social.

Entre los principales temas de la agenda que se abordarán se encuentran: Memoria, Verdad y Justicia, Movilidad humana, Cambio Climático, Discriminación, xenofobia y racismo, Derechos digitales, entre otros.

Según informaron fuentes oficiales, de la ceremonia inaugural participarán también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro, Adolfo Pérez Esquivel; la directora del CIPDH Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Además, mañana a las 17, también en el CCK, el Grupo Puebla llevará a cabo la actividad «Voluntad Popular y Democracia», que contará para el cierre con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un debate en el que expondrán, previamente, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).