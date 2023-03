Dante Bowen: “Los argumentos de Mac Karthy son absurdos, cínicos y destructivos”

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, utilizó las redes sociales para criticar la decisión de Gustavo Mac Karthy (candidato a intendente de Trelew) por integrarse electoralmente al PLICH (plataforma electoral que lidera Javier Milei y César Treffinger). “Ha cruzado todos los límites de lo aceptable y es una ofensa para el Partido Justicialista”, dijo.

En este sentido, en un texto que lo tituló “Todo tiene un límite”, sostuvo que “aún en toda su diversidad de corrientes y opiniones, los y las peronistas jamás seremos aliados de quienes justifican la dictadura militar y cómplices de la negación de los horrores de la represión contra quienes han sostenido históricamente las banderas de Perón y Evita”.

Seguidamente, Bowen criticó el razonamiento de Mac Karthy para no participar de la elección interna del Frente de Todos e indicó que “sus argumentos son absurdos, cínicos y destructivos”.

“Absurdos porque integrantes muy importantes de su organización forman parte de la conducción del PJ provincial, es el caso de Florencia Papaiani, la que además acompañó todo el proceso de decisiones en el Partido y en el Frente. Cínicos, porque no se puede sostener una vocación democrática y participativa de la mano de quienes apoyan dictaduras. Destructivos, porque no teniendo interna en su partido, estos días intensifican su campaña para confundir a los afiliados del Frente de Todos Trelew y a la sociedad, generando denuncias que no puede probar, financiado por los libertarios”, declaró el Jefe Comunal de Dolavon.

Luego, llamó a consideración a la ciudadanía de Trelew a tener consideración y saber votar ante “tanta confusión” brindada por el sector que lidera Gustavo Mac Karthy.

“Ser cómplice de una fuerza antidemocrática y activista de la confusión en el peronismo, supera todos los límites. Más cuando enfrentamos situaciones límites como el intento de asesinato de nuestra vicepresidente y claras maniobras proscriptivas”, añadió.

Renuncia de Papaiani

La vicepresidente del Partido Justicialista, Florencia Papaiani, presentó la renuncia de su cargo en el marco de la Mesa Ejecutiva del partido este viernes por la mañana.

Es por la decisión que tomaron, junto a Mac Karthy, de ir por fuera del partido y la presión recibida de parte del PJ.