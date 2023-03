Becas de posgrado en Polonia

Hasta el 31 de marzo hay tiempo de postularse a la beca «Stefan Banach», que ofrece la exención del pago de la matrícula en universidades públicas polacas y una manutención mensual.

Asimismo, invitaron a la Feria de Ofertas polacas de Educación Académica en Buenos Aires, que se realizará el 18 marzo de 14 a 17 horas en la sede de la Unión de los Polacos en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, para difundir la información sobre becas en Polonia, programas de apoyo de NAWA e instituciones educativas polacas.

Becas Stefan Banach

Se trata de una beca de Especialización, en las áreas de Agricultura, medio ambiente y afines; Ciencias puras y aplicadas; e Ingeniería y tecnología.

Los postulantes no deben tener ciudadanía polaca ni haber presentado una solicitud para obtenerla; deben tener previsto iniciar estudios de segundo ciclo o un curso preparatorio en el año académico vigente; al momento de presentar la solicitud deben ser estudiantes del último año de estudios de primer ciclo en el campo de las ingenierías y las ciencias técnicas, agrícolas y exactas, o tener un diploma de primer ciclo obtenido no antes de 2020; no deben haber obtenido previamente un diploma de finalización de estudios de segundo ciclo o estudios de maestría; y tener conocimientos de polaco y de inglés.

El programa, una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional para el Intercambio Académico de Polonia, tiene como objetivo apoyar el desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo al ofrecer una beca para realizar estudios de segundo ciclo en Polonia.