Arcioni inauguró en acto por el 101° Aniversario de Río Pico

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este sábado junto al intendente local, Diego Pérez, el acto central por el 101° Aniversario de Río Pico. Allí, el mandatario provincial anunció el llamado a licitación del nuevo hospital, dejó inaugurado distintas obras, entregó aportes a instituciones y firmó acuerdos con el Municipio por un monto superior a los $70 millones de pesos.

La jornada comenzó con la llagada de las autoridades en el Edificio Municipal, y luego se trasladaron a la Plaza General San Martín, donde se desarrolló el acto central en horas del mediodía, con la presentación de la Banderas de ceremonia, izamiento del Pabellón Nacional, y la entonación del Himno Nacional Argentino; seguido de un respetuoso Minuto de silencio recordando a antiguos pobladores de la localidad.

Luego, se procedió a dar lectura del Decreto provincial nº 1568, de Adhesión de la Provincia al 101º Aniversario de Río Pico, y hubo también lugar para la invocación religiosa por parte de la Iglesia Católica y Evangélica.

A continuación, el intendente Pérez hizo entrega de reconocimientos y aportes por parte del municipio de Río Pico a antiguos pobladores y personas destacadas de la comunidad.

“Es el plan de obra más importante en 100 años que ha tenido Río Pico”

En su discurso, Arcioni expresó que “es un día importante, yo recuerdo cuando festejábamos los 100 años y firmamos muchos convenios por el centenario. Recién estuve recorriendo muchas obras que se suscribieron en ese momento que están culminadas y en ejecución. Esto quiere decir que el valor de la palabra es muy importante y lo seguimos sosteniendo como el primer día”.

“Con todo lo que hemos visto hoy puedo ratificar que es el plan de obra más importante en 100 años que ha tenido Río Pico”, destacó el mandatario y señaló “con una inversión importantísima, que hace más de quince años que no se entrega una vivienda; y con estas últimas, ahora van a haber 66 viviendas para Río Pico”.

“Algo que se venía demandando hace mucho tiempo, por las inundaciones y demás, son los pluviales, bueno ya avanzamos con la primera etapa que está en ejecución, y hoy acabamos de firmar la segunda por más de 53 millones de pesos”, repasó Arcioni.

Por otra parte, Arcioni precisó que “con el tema de producción, se entregaron un poco más de 40 millones de pesos para poder acompañar a todos los que han perdido cabezas de ganado, sobre todo vacuno, ayudando a mitigar ese impacto negativo que han tenido”.

“Hoy inauguramos un nuevo juego de plazas, recuerdo que allá por el 2018/2019 inauguramos un puente sobre el arroyo seco, muchísimas obras, el hospital habían requerido hace muchísimo tiempo, y hoy estamos anunciando que en 30 días licitaremos la obra para un nuevo hospital, luego de que el municipio cedió el terreno”, realzó el Gobernador, y consideró que “hay una cantidad de obras que se están ejecutando y cumpliendo con inversiones importantísimas, acompañando a cada uno de los sectores, luego de momentos dificilísimos que atravesamos, pero nunca hemos perdido de vista a ninguna de las localidades de la Provincia, y en especial a Río Pico”.

“Pérez es el promotor de las obras más grandes que ha tenido Río Pico en la historia”

Por otra parte, Arcioni destacó la gestión del intendente Pérez. “Hay algo que es cierto: si no está la gestión de un señor intendente, si no hay un seguimiento y una correcta administración de los fondos no se pueden hacer las cosas, porque muchas de las obras que estamos inaugurando son con recursos del municipio, por eso mis felicitaciones al promotor de las obras más grandes que ha tenido Río Pico en la historia, eso quiere decir que es el mejor intendente que Río Pico haya habido en la historia”.

Y siguió: “Yo recuerdo, cuando comenzó sus palabras, cuantos años estuvo en campaña, nunca bajó los brazos. Río Pico le dio la oportunidad y él no los defraudó, incluso en los momentos más difíciles, porque es muy feo cuando uno no tiene los recursos suficientes para cubrir las obligaciones básicas que tiene como Estado, y con el acompañamiento que hemos tenido de todos los intendentes y otros más que hoy no están, sacamos a la Provincia adelante. Hemos dejado las bases para que la Provincia siga creciendo, sea más equitativa y más justa para todas las localidades”.

“Hay muchísimo por hacer, mucho, pero luego de tanto esfuerzo hoy estamos viendo los frutos. Jamás me olvidé de Río Pico”, cerró Arcioni.

“Convoco a todos para seguir trabajando”

Por su parte, el intendente Pérez agradeció la presencia del Gobernador y sostuvo que “estoy muy contento por todas las obras que hemos hecho, y que seguimos construyendo, con el gran acompañamiento de la Provincia”.

“Para nosotros es un día muy especial, hay una historia que honrar, y tenemos que continuar firmemente por el crecimiento de los pobladores, por eso los convoco a todos para seguir trabajando”, precisó el jefe comunal.

A su vez, Pérez repasó que “estamos trabajando en todas las áreas, con un gran crecimiento, y hoy junto con el Gobernador hemos recorrido varias obras, inauguramos otras y seguiremos poniendo en funcionamiento en los próximos días otras tantas”, y agregó: “La obra del puente Jaramillo para mi es muy importante y hoy lo inauguramos, es esencial para la el desarrollo del pueblo”.

En otro pasaje de su discurso, detalló que en materia habitacional Río Pico tiene “46 viviendas en marcha y otras 20 casas más para este año, lo que hace un total de casi 66 unidades habitacionales, algo inédito en la localidad”.

“Personas como vos deben continuar en política”

“Quiero agradecer al equipo municipal, político, como así también a los pobladores que aportan para que Río Pico crezca, pero personalmente a vos Mariano quiero agradecerte y a tu equipo de Gobierno, que desde el primer momento acompañaron la gestión, ayudando y gestionado para cambiarle la vida a toda nuestra comunidad”, subrayó Pérez.

Y añadió: “Quiero decirte Mariano que personas como vos deben continuar en política, porque nos demostraste que en los peores momentos pudiste poner el hombro a la provincia, en tiempos muy difíciles como cuando la situación económica y la pandemia no se podían pagar ni los sueldos, vos estabas ahí firme, presente y nosotros acompañábamos como podíamos, es por eso que debes continuar en la política, porque desde el lugar que estes vas a defender a la provincia y a nuestros pobladores”.

Por último, el Intendente saludó al personal de hospital en sus próximos 60 años, y agradeció “esta noticia que nos trajo el Gobernador del nuevo hospital, la mejor noticia que hemos tenido en los últimos años, ya hemos destinado el terreno y solo faltaba la construcción, por eso muchas gracias”.

Se firmaron convenios por más de 70 millones de pesos

Durante el acto tuvo lugar la firma del convenio ejecutivo entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y la Municipalidad de Río Pico, para la Construcción de Fuente Rotonda de Acceso en la localidad de Río Pico por un monto de $16.065.010.

Seguidamente, se firmó el acta compromiso entre el Gobierno del Chubut -a través del Instituto Provincial del Agua- y la Municipalidad de Río Pico para continuar con la obra de “Construcción de desagües pluviales en distintos sectores del pueblo que confluyen en el Arroyo Jaramillo”, a fin de contrarrestar los problemas que se ocasionan en época de crecidas de los arroyos por deshielos o lluvias abundantes, por un monto de $ 50.175.121.

Luego, se firmó el acta compromiso entre el Gobierno del Chubut -a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP)- y la Municipalidad de Río Pico, para la realización de la obra de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de pavimento con adoquines en calles de la localidad, por un monto de $ 8.658.279,15.

Finalmente, se firmó el convenio entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Municipalidad de Río Pico, enmarcado en el programa “Impulso Turístico Chubutense”, que tiene como objetivo la integración turística de todas las localidades del territorio, a través de la profesionalización de Informantes turísticos, brindando asistencia con personal capacitado, fomentando la inserción laboral a través de pasantías, promoviendo espacios de capacitación, otorgando material de promoción y fomentando el desarrollo local.

Entrega de aportes a instituciones de la comunidad

En el acto, el Ejecutivo provincial hizo entrega de un aporte de $452.000, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, destinado a la adquisición de materiales para Proyectos de Cultivo de Papas, y un aporte económico de $869.509,33, por medio de la Secretaría de Trabajo, destinados a la compra de equipamiento a la Carpintería y Galpón Municipal.

Por su parte, el Ministerio de Salud provincial hizo entrega de termómetros infrarrojos para testeo, tensiómetro arterial para adultos digital y accesorios, mango para medición de presión adulto para tensiómetro digital, bomba de infusión, y sensor de flujo y temperatura para humificador, equipamientos recibidos por autoridades del Hospital Rural de Río Pico.

Además, el Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut hizo entrega de una cortadora de césped a la Escuela provincial Nº 783 y 4.404, respectivamente; más una fotocopiadora–impresora al Municipio local, más diez colchones, diez frazadas, diez sábanas, junto con diversos elementos de rehabilitación y kinesiología: minitramp, cono taza, cuña niños, banda para dominadas, pelota teso tone ball de 1 kg, manoplas de goma eva, lámpara infrarroja rodante, generador de onda corta, y tabla de propiocepción madera circular, al Hospital.

Además, el IAS hizo entrega a la Municipalidad de Río Pico de un aporte económico de $500.000, para cubrir gastos que demande la organización de la competencia “Media Maratón del Lago”.

Inauguración de obras emblemáticas para la localidad

Previo al acto central, el Gobernador Arcioni y el Intendente Pérez dejaron formalmente inauguradas las obras del “Puente sobre Arroyo Jaramillo – Río Pico”, con el tradicional corte de cintas, descubrimiento de placa alusiva y recorrido del mismo. Luego, inauguraron la obra “Piscicultura Río Pico Etapa 1”, con corte de cintas, descubrimiento de placa y posterior recorrida por las flamantes instalaciones.

Más tarde, las autoridades provinciales y municipales se trasladaron a la sede del Gimnasio Municipal, donde dejaron inaugurada la obra “Cerco perimetral Gimnasio Municipal”; y, por último, Arcioni y Pérez inauguraron la obra “Juegos recreativos Plaza General San Martín”, con el tradicional Corte de cintas, descubrimiento de placa alusiva y recorrida, acompañados del aplauso de todos los presentes.

Desfile cívico

La ceremonia por el 101º Aniversario de Río Pico tuvo como cierre el tradicional desfile cívico–militar, con la participación de establecimientos educativos, clubes, asociaciones gauchas, organizaciones culturales e instituciones de la localidad, acompañados de los aplausos de todos los asistentes.

Presentes

Acompañaron al mandatario provincial y al intendente anfitrión, los ministros de Agricultura, Leandro Cavaco; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; y de Turismo, Leonardo Gaffet; los secretarios de Bosques, Rodrigo Roveta; de Pesca, Gabriel Aguilar y de Trabajo, Tobias Gaud; el jefe de Policía del Chubut, Cesar Brandt; la gerenta General del IPV, Ivana Papaianni; la presidenta de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, el presidente del IPA, Nicolas Cittadini; el titular de Lotería del Chubut; Luis Maria Aguirre; y el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernandez; los subsecretarios de Seguridad, Rubén Becerra; de Coordinación Financiera, Julián Galende; de Asuntos Municipales, Sergio Nuñez; y de Políticas de Géneros y Diversidad, Elba Willhuber, entre otros.

También estuvieron presentes los intendentes de Corcovado, Ariel Molina; de Tecka, Jorge Seitune; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Gobernador Costa, Miguel Gomez; y la jefa comunal de Atilio Viglione, Marilin Sepulveda Lara. Además de los diputados provinciales, Gabriela De Lucia y Rafael Williams.