A juicio por abusar sexualmente de su hija con parálisis cerebral

El juez Fabio Monti autorizó la apertura a juicio oral de una causa por la que está acusado un sujeto de abusar sexualmente de su hija, quien padece parálisis cerebral.

Este jueves se llevó a cabo en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, una audiencia preliminar en la que el juez Fabio Monti elevó una causa a juicio oral.

Se trata de un proceso judicial en el que está acusado un sujeto por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de 18 años en el contexto de la violencia de género.

Acusación

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario fiscal, Rubén Kohler, el hecho ocurrió aproximadamente entre medidos de 2018 hasta el 2 de julio de 2021, en un domicilio del barrio AOT de Trelew, cuando el imputado, sabiendo lo que hacía y con pleno conocimiento del vínculo de padre que lo une a la víctima de 10 años, aprovechando la convivencia preexistente -por así haberlo dispuesto el Juzgado de Familia N° 1- con su hija.

La víctima del hecho padece parálisis cerebral infantil hemiplejia espástica, y de acuerdo a la acusación, el autor del delito abusó de la relación asimétrica de poder al ultrajar a la niña en un número indeterminado de veces.

Defensa

Por su parte, la Dra. Gilda Accomazzo en su rol defensora particular del acusado, no objetó la acusación fiscal y adhirió a la prueba documental, pericial y testimonial del MPF, pero adelantó que no consiente los hechos relatados por la fiscalía y que, partiendo del principio de inocencia, tiene una teoría negativa sobre la autoría de su defendido.

El magistrado finalmente declaró admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal y autorizó la apertura de juicio, encuadrada en la figura de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de 18 años en el contexto de la violencia de género.

Asimismo, resolvió mantener la prisión preventiva sobre el imputado hasta la realización del debate oral.